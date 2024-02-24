L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2079

Maxim Dmitrievsky:
@Andrey Dik
Ciao.
Andrey Dik:
ciao.

Ciao )))

 
Andrey Dik:
mytarmailS:

Ciao, hai qualche esperienza nella creazione di funzioni di fitness non standard e molto probabilmente multi-criteri, puoi aiutarmi?

Lo farò.

russi divertenti, però)

 
mytarmailS:

funzioni di fitness multicriterio

Insiemi di Pareto? Sarà interessante vedere.

 
Per qualche motivo non sono riuscito a trovare nessuna discussione sul forum sull'uso dei MO per il trading di notizie. Non c'è niente del genere qui?
Aleksey Nikolayev:
Per qualche motivo non sono riuscito a trovare nessuna discussione sull'uso di MO per il trading di notizie su questo forum. Non c'è niente del genere qui?

Tutto si basa sugli archivi... Dovrò cercare quelli adeguati

 
Anche per qualche semplice compito come la classificazione binaria dei giorni - c'erano notizie significative durante il giorno o no?

Ovviamente, le notizie devono essere prese in considerazione in qualche modo, ma non so ancora come formalizzare il tutto correttamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

Tutto dipende dagli archivi... dovremo trovare quelli giusti.

Se lo trovi, mandami il link.
Anche se sarà un centinaio o più di nuove caratteristiche, per ogni tipo di notizia: previsione, realtà, precedente.
 
Andrey Dik:

Vi aiuterò.

russo divertente, dopo tutto).

Lasciate che vi mostri un semplice esempio...


Abbiamo un sistema di trading basato su due tergicristalli con periodi di 10 e 20, trading per crossover, classico...

Il sacchetto è un filtro passa-basso, il periodo del sacchetto è il parametro di controllo

In questo caso, il parametro di controllo è la costante 10 e 20

la sfida: in un dato segmento di mercato, ottenere parametri di controllo DINAMICI (non una costante) di ogni affettatrice per renderli ottimali in termini di profitti

questo è il criterio 1


criterio #2: i parametri dinamici ricevuti devono essere simili a una funzione continua, non una dispersione caotica di punti.


Come vede la soluzione a questo problema?

