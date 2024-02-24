L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1992
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sto parlando di python, non posso eseguire il tuo codice in questo linguaggio miracoloso per etero).
Scriverò in python, ma devo prima eseguire il codice))
Prova a farlo passare prima attraverso il debugger.
Creerà un file di configurazione per voi
# Allora prova solo ad eseguire #
Ciao a tutti!
Se qualcuno ha del tempo libero, per favore controlli la prevedibilità delle serie temporali con le reti neurali.
Siccome non capisco niente di questi N, e non c'è nessun altro a cui chiedere... Grazie!
Ecco come appare la serie (allegato)
L'ultimo valore temporale è all'inizio del file, il più vecchio alla fine.
Ciao a tutti!
Se qualcuno ha del tempo libero, per favore controlli la prevedibilità delle serie temporali con le reti neurali.
Siccome non capisco niente di questi N, e non c'è nessun altro a cui chiedere... Grazie!
Ecco come appare la serie (allegato)
L'ultimo valore temporaneo è all'inizio del file, il più vecchio è alla fine.
Ciao a tutti!
Se qualcuno ha del tempo libero, per favore controlli la prevedibilità delle serie temporali con le reti neurali.
Siccome non capisco niente di questi N, e non c'è nessun altro a cui chiedere... Grazie!
Ecco come appare la serie (allegato)
L'ultimo valore temporaneo all'inizio del file, il più vecchio alla fine.
sui cinque valori precedenti:
60% di precisione
sui 10 valori precedenti, la precisione è del 50%.
sulla 3a la precisione è del 57
Iniziale blu, previsione arancione. Ultimi 300 valori
sui cinque valori precedenti:
60% di precisione
su 10 valori precedenti si deteriora, precisione 50
sulla 3a la precisione è del 57
Linea di base blu, previsione arancione. Ultimi 300 valori.
Qualcosa che non capisco. Come può un modello di regressione stimare in percentuale? Dovrebbe essere in valori assoluti.
Ecco l'aiuto che ho trovato https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
Cioè non deve essere convertito in percentuali, poiché sono possibili valori negativi. Solo un coefficiente.
Qualcosa che non capisco. Come può un modello di regressione stimare in percentuale? Deve essere in valori assoluti.
logaritmi
Non capisco una cosa. Come può un modello di regressione stimare in percentuale? Deve essere in valori assoluti.
Ecco un riferimento trovato su https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
Cioè non dovrebbe essere convertito in percentuale, dato che sono possibili valori negativi. È solo un coefficiente.
Il negativo è una relazione inversa. È difficile immaginare un tale modello
Saluti a tutti! Ecco un semplice sistema per animare i cambiamenti dei parametri dei vostri sistemi. Sarà utile per il debug o l'osservazione dei sistemi RL.
Consiste di due scriptsave_csv.py e animation.py
Tutto questo funziona come segue.
Pre-incolla il contenuto dello script save_csv.py a te stesso. Quando viene chiamata, la funzione salverà le vostre variabili in un file con estensione .csv.
Eseguire lo script animation.py
Poi avviate il vostro sistema e l'animazione verrà eseguita.
Lo script animation .py può essere lasciato acceso durante la ricerca di un gaal.
strappato da
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
negativo è una relazione inversa. È difficile immaginare un tale modello
più è meno di uno) e sai quanto è difficile spiegare un cerchio unitario? Bisognerebbe disegnare più di un cerchio... Anche se sicuramente non sei tuche)))), ma non tutto è perduto))))
più meno di uno) e sai quanto è difficile spiegare un cerchio unitario? Bisognerebbe disegnare più di un cerchio... Anche se non sei sicuramente un poke)))),ma non tutto è perduto))))
?