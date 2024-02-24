L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1992

mytarmailS:

Sto parlando di python, non posso eseguire il tuo codice in questo linguaggio miracoloso per etero).

Scriverò in python, ma devo prima eseguire il codice))

Prova a farlo passare prima attraverso il debugger.

Creerà un file di configurazione per voi

# Allora prova solo ad eseguire #

 

Ciao a tutti!

Se qualcuno ha del tempo libero, per favore controlli la prevedibilità delle serie temporali con le reti neurali.

Siccome non capisco niente di questi N, e non c'è nessun altro a cui chiedere... Grazie!


Ecco come appare la serie (allegato)


L'ultimo valore temporale è all'inizio del file, il più vecchio alla fine.

File:
EURUSD_returns.zip  4 kb
 
Pensi che una serie di dati sia sufficiente? Avete bisogno del metodo su cui si è basata questa raccolta di dati, quali erano gli obiettivi al momento della raccolta, ecc.
sui cinque valori precedenti:

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

60% di precisione

sui 10 valori precedenti, la precisione è del 50%.

sulla 3a la precisione è del 57

Iniziale blu, previsione arancione. Ultimi 300 valori


 
Qualcosa che non capisco. Come può un modello di regressione stimare in percentuale? Dovrebbe essere in valori assoluti.

Ecco l'aiuto che ho trovato https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

punteggio (X, y, sample_weight=Nessuno)[source]

Restituisce il coefficiente di determinazione R^2 della predizione.

Il coefficiente R^2 è definito come (1 - u/v), dove u è la somma residua dei quadrati ((y_true - y_pred) ** 2).sum() e v è la somma totale dei quadrati ((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum(). Il miglior punteggio possibile è 1,0 e può essere negativo (perché il modello può essere arbitrariamente peggiore). Un modello costante che predice sempre il valore atteso di y, trascurando le caratteristiche di input, otterrebbe un punteggio R^2 di 0,0.

Cioè non deve essere convertito in percentuali, poiché sono possibili valori negativi. Solo un coefficiente.

 
logaritmi

Il negativo è una relazione inversa. È difficile immaginare un tale modello

 

Saluti a tutti! Ecco un semplice sistema per animare i cambiamenti dei parametri dei vostri sistemi. Sarà utile per il debug o l'osservazione dei sistemi RL.

Consiste di due scriptsave_csv.py e animation.py

Tutto questo funziona come segue.

Pre-incolla il contenuto dello script save_csv.py a te stesso. Quando viene chiamata, la funzione salverà le vostre variabili in un file con estensione .csv.

Eseguire lo script animation.py

Poi avviate il vostro sistema e l'animazione verrà eseguita.


fnimazmya

Lo script animation .py può essere lasciato acceso durante la ricerca di un gaal.

strappato da

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

File:
save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

negativo è una relazione inversa. È difficile immaginare un tale modello

più è meno di uno) e sai quanto è difficile spiegare un cerchio unitario? Bisognerebbe disegnare più di un cerchio... Anche se sicuramente non sei tuche)))), ma non tutto è perduto))))

Valeriy Yastremskiy:

più meno di uno) e sai quanto è difficile spiegare un cerchio unitario? Bisognerebbe disegnare più di un cerchio... Anche se non sei sicuramente un poke)))),ma non tutto è perduto))))

?

