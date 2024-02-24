L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1999
Non ridete, dateci dentro...
Non hai bisogno di un codice, hai bisogno di regole di log (questo è il modello), prendi queste regole e incollale nel tuo codice, la somma delle previsioni delle regole sarà la risposta del modello - "1" o "-1"
Se non lo capite, chiedete.mentre sono buono ))
Per favore, non si preoccupi se non capisce...
Come ho capito, prendo e passo i 10 valori precedenti per finestra scorrevole, se la condizione ad un passo soddisfa, per esempio
p/s (aggiunto) anche se ho sbagliato qualcosa...
Se le caratteristiche delle file cambiano (ci saranno altri numeri), dobbiamo riqualificare.
Come ho capito, prendo e passo attraverso la finestra scorrevole sui 10 valori precedenti, se la condizione nel passo è soddisfatta, ad esempio
Sì, esattamente così...
Dovresti solo prendere in considerazione che X[10] è l'ultima candela nel mio caso e nel tuo mt4 sarebbe X[1].
condizione - sono questi i coefficienti dopo l'allenamento?
Lecondizioni sono regole, sono normali regole di log e sono il risultato dell'apprendimento...
Se la caratteristica di una riga cambierà (cioè appariranno valori diversi), allora dovremo riqualificarli.
Bene, un altro allenamento su altri dati (caratteristiche)== altre regole (altri numeri)
Fagli un modello sotto forma di regole di log, lascialo incorporare nel suo codice, perché torturare l'uomo con python?
O devo farlo io?
Tieni solo conto che X[10] è l'ultima candela nel mio caso e nel tuo mt4 sembra che l'ultima candela sia X[1].
Ho i dati in un array. Qui ci sono le ultime 21 candele. nella parte superiore è il valore corrente che voglio prevedere. cioè voglio iniziare a lavorare da 0.0925306577.
Mostrami un esempio almeno per i primi due dati.
Fai quello che vuoi) Ho riavviato il bot, sta testando di nuovo
Max, fai questa dannata bibbia))) 10 minuti di tempo e lo costruiremo!
Ho i dati in un array. Qui ci sono gli ultimi 21 pezzi. In cima c'è l'ultimo valore attuale da prevedere. Quindi devi iniziare a contare da 0,0925306577 .
Se vuoi solo controllare le previsioni, sì.
Non puoi semplicemente copiare il codice in un file?)
sei sicuro di sapere come fare le biblioteche?
Dove sono X[,3] ecc. Non capisco il significato di X[,1] == X[,1]? Dovete passare attraverso gli ultimi 10 valori per prevedere, o 10 volte con uno spostamento di 1 su 10 valori?