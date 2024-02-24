L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1999

mytarmailS:

Non ridete, dateci dentro...

Non hai bisogno di un codice, hai bisogno di regole di log (questo è il modello), prendi queste regole e incollale nel tuo codice, la somma delle previsioni delle regole sarà la risposta del modello - "1" o "-1"

Se non lo capite, chiedete.

mentre sono buono )) 


 condition                                                                                                       
 [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                        
 [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839"                                              
 [3,] "X[,9]<=-0.057983871"                                                                                           
 [4,] "X[,9]>0.0702419355"                                                                                            
 [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805"                                               
 [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195"                     
 [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065"                                           
 [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125"                                                                  
 [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385"                                                                 
[10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745"                                                   
[11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025"                                                                           
[12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195"                                             
[13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875"                                                                     
[14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226"                                               
[15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035"
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"                   
[17,] "X[,10]>0.0012903226"                                                                                           
[18,] "X[,1]==X[,1]"                                                                                                  
      pred
 [1,] "1" 
 [2,] "-1"
 [3,] "1" 
 [4,] "-1"
 [5,] "-1"
 [6,] "-1"
 [7,] "1" 
 [8,] "-1"
 [9,] "-1"
[10,] "1" 
[11,] "-1"
[12,] "1" 
[13,] "1" 
[14,] "-1"
[15,] "1" 
[16,] "1" 
[17,] "-1"
[18,] "1"


Per favore, non si preoccupi se non capisce...

Come ho capito, prendo e passo i 10 valori precedenti per finestra scorrevole, se la condizione ad un passo soddisfa, per esempio

condizione "X[,1]==X[,1]". poi aggiungo al pronostico [18,] "1" e così via.

p/s (aggiunto) anche se ho sbagliato qualcosa...


Se le caratteristiche delle file cambiano (ci saranno altri numeri), dobbiamo riqualificare.

 
Evgeniy Chumakov:

Come ho capito, prendo e passo attraverso la finestra scorrevole sui 10 valori precedenti, se la condizione nel passo è soddisfatta, ad esempio

condizione "X[,1]==X[,1]" poi aggiungo al pred pred [18,] "1" e così via.

Sì, esattamente così...

Dovresti solo prendere in considerazione che X[10] è l'ultima candela nel mio caso e nel tuo mt4 sarebbe X[1].

Evgeniy Chumakov:

condizione - sono questi i coefficienti dopo l'allenamento?

Lecondizioni sono regole, sono normali regole di log e sono il risultato dell'apprendimento...


Evgeniy Chumakov:

Se la caratteristica di una riga cambierà (cioè appariranno valori diversi), allora dovremo riqualificarli.

Bene, un altro allenamento su altri dati (caratteristiche)== altre regole (altri numeri)

mytarmailS:

Fagli un modello sotto forma di regole di log, lascialo incorporare nel suo codice, perché torturare l'uomo con python?

O devo farlo io?

Fai quello che vuoi ) Ho appena riavviato il bot, sta testando di nuovo
 
mytarmailS:


Tieni solo conto che X[10] è l'ultima candela nel mio caso e nel tuo mt4 sembra che l'ultima candela sia X[1].


Ho i dati in un array. Qui ci sono le ultime 21 candele. nella parte superiore è il valore corrente che voglio prevedere. cioè voglio iniziare a lavorare da 0.0925306577.

Mostrami un esempio almeno per i primi due dati.

0.0116260551
0.0925306577
-0.0154483198
-0.0281892021
0.0216594999
0.0657748049
0.0471412645
-0.0226150661
0.0925306577
-0.0170409301
-0.0805860806
0.0181557573
0.0308966396
-0.0250039815
-0.0832935181
-0.0149705367
0.0227743271
-0.0060519191
0.0103519669
0.0216594999
0.0657748049
 
Maxim Dmitrievsky:
Fai quello che vuoi) Ho riavviato il bot, sta testando di nuovo

Max, fai questa dannata bibbia))) 10 minuti di tempo e lo costruiremo!

mytarmailS:

Max, fai quel maledetto bavaglino). 10 minuti di tempo e si sceglie!

Non puoi semplicemente copiare il codice in un file? O hai bisogno di un pacchetto?
 
Evgeniy Chumakov:

Ho i dati in un array. Qui ci sono gli ultimi 21 pezzi. In cima c'è l'ultimo valore attuale da prevedere. Quindi devi iniziare a contare da 0,0925306577 .

Se vuoi solo controllare le previsioni, sì.

 
Maxim Dmitrievsky:
Non puoi semplicemente copiare il codice in un file?)

sei sicuro di sapere come fare le biblioteche?

mytarmailS:

sei sicuro di sapere come fare le biblioteche?

Non ci sono librerie in python, quindi non so di cosa hai bisogno.
  
Dove sono X[,3] ecc. Non capisco il significato di X[,1] == X[,1]? Dovete passare attraverso gli ultimi 10 valori per prevedere, o 10 volte con uno spostamento di 1 su 10 valori?

