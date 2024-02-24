L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1995

Evgeniy Chumakov:


Grazie Maxim!

In realtà, ho dimenticato di dire, è sufficiente che il modello predica il prossimo segno (+-) della serie, target + plus value. E la precisione specifica non è importante.

Lunghezza del campione n = 54, copre tutti i valori possibili.

Il segno è previsto perfettamente.

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
Maxim Dmitrievsky:

il segno è previsto perfettamente.



Interessante, è il Graal?

 
Evgeniy Chumakov:


Interessante: il Graal o cosa?

Un buon tratto stabile)

 
Valeriy Yastremskiy:

buon tratto costante))


Immagino ))

Ecco il file con GBPUSD. È interessante controllare lo stesso modello addestrato con i dati di un'altra coppia.

File:
GBPUSD_return_csv.txt  77 kb
 

Se hai un buon risultato, devi stare attento agli incidenti, ti permettono di credere nella correttezza del tuo TS, ma ci dovrebbe essere sempre qualche dubbio, e se tutte le varianti sono controllate, puoi rilassarti.

Per verificare l'efficienza del metodo è necessario fare almeno 100 ottimizzazioni con diverse finestre scorrevoli e solo allora trarre conclusioni.

Evgeniy Chumakov:


Interessante, è il Graal?

 
Evgeniy Chumakov:


Mi chiedo se sia il Graal.

Maxim Dmitrievsky:

Ragazzi! Gettare il Graal al pubblico, per l'amor di Dio! Mangerei la terra solo per vederlo ...

Evgeniy Chumakov:

Ecco il file con GBPUSD. È interessante controllare lo stesso modello addestrato con i dati di un'altra coppia.

>>> regr.score(X_train, y_train)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


Peggio, ma ancora più vicino al 90%. Addestrato su EURUSD.
Alexander_K:

Ragazzi! Gettare il Graal, per l'amor di Dio, nel pubblico dominio! Sono disposto a mangiare la terra solo per vedere Lui...

Alexander, se il Graal viene trovato, il senso della vita scomparirà e cominceranno il drag, il sesso e il rock 'n' roll. Ma è davvero necessario? )

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander, se il graal viene trovato, il senso della vita scomparirà e cominceranno il drag, il sesso e il rock 'n' roll. Ma è davvero necessario? )

Non lo so, Max.

Ma so che ci sono TC redditizi e la gente li usa. Sono felici? Non lo so. Dobbiamo provare noi stessi - non è mai tardi per smettere :)))

