Grazie Maxim!
In realtà, ho dimenticato di dire, è sufficiente che il modello predica il prossimo segno (+-) della serie, target + plus value. E la precisione specifica non è importante.
Lunghezza del campione n = 54, copre tutti i valori possibili.
Il segno è previsto perfettamente.
Interessante, è il Graal?
Un buon tratto stabile)
Immagino ))
Ecco il file con GBPUSD. È interessante controllare lo stesso modello addestrato con i dati di un'altra coppia.
Se hai un buon risultato, devi stare attento agli incidenti, ti permettono di credere nella correttezza del tuo TS, ma ci dovrebbe essere sempre qualche dubbio, e se tutte le varianti sono controllate, puoi rilassarti.
Per verificare l'efficienza del metodo è necessario fare almeno 100 ottimizzazioni con diverse finestre scorrevoli e solo allora trarre conclusioni.
Sì
Ragazzi! Gettare il Graal al pubblico, per l'amor di Dio! Mangerei la terra solo per vederlo ...
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
Alexander, se il Graal viene trovato, il senso della vita scomparirà e cominceranno il drag, il sesso e il rock 'n' roll. Ma è davvero necessario? )
Non lo so, Max.
Ma so che ci sono TC redditizi e la gente li usa. Sono felici? Non lo so. Dobbiamo provare noi stessi - non è mai tardi per smettere :)))