L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1989
perché bisogna collegare il tester al trader e usare un modello pre-addestrato almeno un paio di settimane prima. Nelle corse a freddo non sa niente all'inizio
Cosa c'entra il lotto? Sto testando gli errori.
Cioè mentre stai preparando il corpo del bot per l'imbottitura ))).
E io pensavo che tu avessi già un bot addestrato. Se non ricordo male c'erano degli screenshot dei test ed erano abbastanza impressionanti.
Ero distratto dalla R... Vorrei che usassero una lingua normale dove tutti la usano).Forse ho sbagliato...
Si distraggono con le R... perché non usare un linguaggio normale che tutti usano?)
))), ma chi impedisce? Ho deciso (ed è stata una decisione sbagliata) di portare tutto da C++ a MQL. I risultati non sono stati male, ma il processo di apprendimento è stato troppo lungo, perché MQL è un interprete dopo tutto e MT4 non ha un buon lavoro con i flussi, quindi ho dovuto rinunciare))), ma MQL è stato portato a C++, quindi ho deciso fin dall'inizio, di non sprecare un anno))).
A volte mi chiedo se non dovrei ritardare il processo di apprendimento perché il risultato era migliore quando tutta la matematica era basata su MQL, ma )))) suona senza senso.
O forse anch'io ho sbagliato qualcosa...
Saluti esploratori, ecco un semplice tester in python. Potrebbe tornare utile a qualcuno.
Accetta il prezzo di chiusura, lo spread, i segnali nell'intervallo 0...1 dove 0-vende 1-acquista.
Il trading viene fatto attraversando la linea 0,5. È possibile diminuire l'intensità di scambio grazie al parametro di insensibilità che cambia nell'intervallo di 0...25.
Esegue gli array e traccia il bilancio e le operazioni impegnate sui grafici.
bella curva di equilibrio sul vassoio...)))
Aumentate la traccia da 2 mila battute a 20 o 200 mila.Mi chiedo cosa succederà. E aggiungere una sezione di test.
sì
lo faresti per me?
Sarebbe più comodo, e risolverebbe il problema dei "moduli in una cartella" in questo linguaggio miracoloso).
Ecco un semplice tester in python. Può essere utile per qualcuno.
Oh, forte, grazie.
Mi sono ricordato da qualche parte di aver parlato di un archiviatore. Come se un file è compresso, c'è un modello, ecc. Non riesco a ricordare dove fosse, voglio rileggerlo.
Entropy archiver in yandex, qui quel link glitchato sta in piedi. Ci sono molti articoli lì.
https://habr.com/ru/post/180803/