Lascia perdere, non è il tuo campo :D Leggi come sono collegati i moduli, cerca dove hai sbagliato.
Potete eseguirlo attraverso il debugger, allora tutti gli errori sono evidenziati bene. Ti sto dicendo che non devi entrare nella linea di tiro a culo nudo. Bisogna prima imparare la lingua.per quello che farai dopo? eseguire il tester e cosa?
Il linguaggio è ok, non direi che sono troppo perso in esso... più in VCS stesso e problemi stupidi come quello sopra... non hanno nulla a che fare con il linguaggio...
ecco la creazione di un modulo per il test nella stessa cartella
Ecco come provare ad eseguire lo script module_test dalla stessa cartella
Lo vedi? Stessa cosa, il problema non è nella lingua, altrimenti non avrei scritto il test, il problema è in alcuni stupidi avanzi
Prova a creare una nuova cartella, crea un paio di moduli in essa. Non so quale sia il glitch, non mi è mai successo)probabilmente VScode deve essere impostato, sì
quali sono le opzioni?
Quando si carica lo script, la prima cosa che viene in mente è che o c'è qualcosa nel winder dove si può specificare, la seconda cosa che viene in mente è il registro. Sembra che tutto quello che vuoi possa essere scritto lì, ma funzionerà. )))) (Anche le variabili d'ambiente, credo, dovrebbero esserlo).
Il codice è in python... quindi è nello script stesso
prova a creare una nuova cartella, crea un paio di moduli in essa. Non so quale sia il glitch, non mi è mai successo)Molto probabilmente VScode deve essere configurato, sì
Io smonterò tutto...
prova a eseguire solo tester.py dalla cartella, senza vscode
se lo stesso errore, allora il tuo python non vede la cartella
Cazzo...))) Stavo pensando di iniziare in ottobre ))) Ed è già spaventoso))))
)))), il denaro non aspetta.
È tutta una questione di nervi)))) O coda).