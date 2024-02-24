L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1987

Maxim Dmitrievsky:

Lascia perdere, non è il tuo campo :D Leggi come sono collegati i moduli, cerca dove hai sbagliato.

Potete eseguirlo attraverso il debugger, allora tutti gli errori sono evidenziati bene. Ti sto dicendo che non devi entrare nella linea di tiro a culo nudo. Bisogna prima imparare la lingua.

per quello che farai dopo? eseguire il tester e cosa?

Il linguaggio è ok, non direi che sono troppo perso in esso... più in VCS stesso e problemi stupidi come quello sopra... non hanno nulla a che fare con il linguaggio...


ecco la creazione di un modulo per il test nella stessa cartella

Ecco come provare ad eseguire lo script module_test dalla stessa cartella


Lo vedi? Stessa cosa, il problema non è nella lingua, altrimenti non avrei scritto il test, il problema è in alcuni stupidi avanzi

mytarmailS:

Prova a creare una nuova cartella, crea un paio di moduli in essa. Non so quale sia il glitch, non mi è mai successo)

probabilmente VScode deve essere impostato, sì
 
Maxim Dmitrievsky:

quali sono le opzioni?

Quando si carica lo script, la prima cosa che viene in mente è che o c'è qualcosa nel winder dove si può specificare, la seconda cosa che viene in mente è il registro. Sembra che tutto quello che vuoi possa essere scritto lì, ma funzionerà. )))) (Anche le variabili d'ambiente, credo, dovrebbero esserlo).

Valeriy Yastremskiy:

Quando si carica lo script, la prima cosa che viene in mente è che o c'è qualcosa nel winder dove si può specificare, la seconda cosa che viene in mente è il registro. Sembra che ci sia tutto quello che si può scrivere, ma se funzionerà. )))) Anche le variabili d'ambiente dovrebbero essere lì).

Il codice è in python... quindi è nello script stesso

 
Maxim Dmitrievsky:

Io smonterò tutto...

mytarmailS:

abbattere tutto...

prova a eseguire solo tester.py dalla cartella, senza vscode

se lo stesso errore, allora il tuo python non vede la cartella

 
mytarmailS:

abbattere tutto...

Cazzo...))) Stavo pensando di iniziare in ottobre ))) Ed è già spaventoso))))

:D :D esilarante
 
Valeriy Yastremskiy:

Bl---)))) Avevo intenzione di iniziare in ottobre )))) Ed è già spaventoso))))

)))), il denaro non aspetta.

 
Farkhat Guzairov:

))), il denaro non aspetta.

È tutta una questione di nervi)))) O coda).

