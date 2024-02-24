L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 197

Nuovo commento
 
ivanivan_11:
Mi chiedevo - prendete solo i valori dei prezzi e diversi indicatori dai prezzi come predittori qui? e qualcuno usa i volumi reali e gli indicatori dai volumi?

Lavoro con i prezzi, senza volume.

Ho provato a usare i volumi e i loro indicatori, ma non ha funzionato. Non ci sono volumi reali nel forex, ma ci sono ticks, che sembrano corrispondere un po' a quelli reali, cioè in linea di principio si può provare. Ma il problema è che la storia delle barre e dei tick del broker contiene alcuni volumi"non così" tick. Mentre il simbolo è nella piazza del mercato nel terminale in esecuzione - c'è una storia corretta dei volumi di tick per esso. Se il simbolo viene rimosso dal wotch o il terminale viene chiuso - i volumi di tick per queste barre saranno presi come dati dal broker. E questi due valori, "digitato dal terminale" e "ricevuto dal broker" sono completamente diversi, a volte dieci volte. Ora ho bisogno di tenere il terminale in funzione per un paio di mesi per ottenere i volumi di tick reali, non quelli che mi dà il broker, poi posso provare a usarli di nuovo.

 
Dr.Trader:

Lavoro con i prezzi, senza volume.

Ho provato a usare i volumi e i loro indicatori, ma non ha funzionato. Non ci sono volumi reali nel forex, ma ci sono ticks, che sembrano corrispondere un po' a quelli reali, cioè in linea di principio si può provare. Ma il problema è che la storia delle barre e dei tick del broker contiene alcuni volumi di tick"non tali". Mentre il simbolo è nella piazza del mercato nel terminale in esecuzione - c'è una storia corretta dei volumi di tick per esso. Se il simbolo viene rimosso dal wotch o il terminale viene chiuso - i volumi di tick per queste barre saranno presi come dati dal broker. E questi due valori, "digitato dal terminale" e "ricevuto dal broker" sono completamente diversi, a volte dieci volte. Ora ho bisogno di tenere il terminale in funzione per un paio di mesi per ottenere volumi di tick reali e non quelli del broker e poi posso provare a usarli di nuovo.

Non so perché siano così estremi, ma non sto parlando di esotici come Brasile, Sudafrica, Polonia, Oceania.
 
Renat Fatkhullin:

Per informazioni sul linguaggio R e la nuova MetaTrader 5 build 1467:

  • È stata rilasciata una versione aggiornata delle librerie statistiche simili a R:

    Distribuzioni statistiche in MQL5 - prendere il meglio da R e renderlo più veloce

  • I calcoli in MQL5 sono da 3 a 7 volte più veloci che in R (anche tenendo conto che le funzioni sono implementate in C++).
  • Alcune funzioni R hanno errori dovuti a vecchi metodi di ottimizzazione/semplificazione, che portano a risultati errati
  • Aggiunta una versione beta di librerie grafiche simili a R, che dà la possibilità di visualizzare i dati come in R.
  • Aggiunta la comoda funzione ArrayPrint, che stampa sia array standard che strutture come in R


Puoi aggiornare alla 1467 dal server MetaQuotes-Demo.

Molte nuove funzioni matematiche e statistiche simili a R saranno aggiunte nelle prossime versioni. Questo permetterà più calcoli e visualizzazioni direttamente in MetaTrader 5.

Caro Renat!

Permettetemi di rispondere al commento sul punto 6. Gli errori di calcolo rilevati in R nel link citato:Distribuzioni statistiche in MQL5 - prendere il meglio da R e renderlo più veloce

Il controllo è stato eseguito per la funzione Gamma. Lasceremo il controllo del resto delle funzioni alla vostra responsabilità.

A nome del dipartimento Data Science, rappresentato dal manager e da due statistici (posso informarvi in PM) vi informiamo che la densità della distribuzione gamma al punto zero non si riduce a zero, in senso stretto.

R stima infatti che la densità nel punto zero sia 1:

x <- seq(0, 20, 0.5) #support

plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot

print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero

Tuttavia, possiamo vedere che quando x tende a zero, la densità si avvicina all'unità.

Inoltre, secondo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution

a x = 0, alfa = 1, beta = 1, il numeratore dà un valore indeterminato, che porta l'intera frazione nell'incertezza.

Affermiamo che, a rigore, la densità gamma della distribuzione al punto zero è indefinita. E prendendo il limite a destra, la densità è una.

Alla luce di ciò, crediamo che la formulazione dell'affermazione "errori di calcolo in R" non sia corretta. Più precisamente, è una questione di convenzione: cosa si deve considerare uguale all'espressione zero alla potenza di zero. Equiparare la densità della distribuzione gamma a zero nel punto zero non sembra essere una pratica condizionale.

Sv.

Alexey

Gamma distribution - Wikipedia
Gamma distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter α = k and an inverse scale parameter β = 1/θ, called a rate parameter. With a shape parameter k and a mean parameter μ = k/β. In each of these three forms...
 
Alexey Burnakov:

Dichiarare che, a rigore, la densità della distribuzione gamma al punto zero è indefinita. E quando si prende il limite a destra, la densità è uguale a uno.

Alla luce di ciò, pensiamo che la formulazione dell'affermazione "errori di calcolo in R" non sia corretta. Più precisamente, è una questione di convenzione: che equiparare l'espressione zero alla potenza di zero. Equiparare la densità della distribuzione gamma a zero nel punto zero non sembra essere una pratica condizionale.

Se la densità (pdf) è non-zero, allora anche l'integrale (cdf) in quel punto deve essere non-zero, altrimenti zero non è possibile.

> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)> gamma_cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)> k[1] 0,0 0,2 0,4 0.6 0.8 1.0> gamma_pdf[1] 1.0000000 0.8187308 0.6703200 0.5488116 0.4493290 0.3678794> gamma_cdf[1] 0.0000000 0.1812692 0.3296800 0.4511884 0.5506710 0.6321206

Ma cdf=0. È difficile da spiegare.

A x=0 la pdf è zero per definizione:


Wolfram Alpha:

Per distribuzioni chi-quadro non centrali e centrali:


Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine
  • www.wolframalpha.com
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
 
Quantum:

Se la densità (pdf) è non-zero, allora anche l'integrale (cdf) in quel punto deve essere non-zero, altrimenti non c'è zero.

Ma cdf=0. Questo è difficile da spiegare.

A x=0 la pdf è zero per definizione:


Wolfram Alpha:

Per distribuzioni chi-quadro non centrali e centrali:


Faresti meglio a dirci da te stesso cos'è 0 ^ alfa - 1, quando alfa = 1.

L'integrale non è definito neanche lì.... Ma nel limite è vicino allo zero. Questione di convenzioni...

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side

 
ivanivan_11:
e qualcuno usa i volumi reali e gli indicatori di volume?
Vedere https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page174#comment_2911488
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 

perché il limite sia definito, deve essere lo stesso per gli approcci a sinistra e a destra, ma questo non è il caso:

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine
  • www.wolframalpha.com
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music...
 
Quantum:

perché il limite sia definito, deve essere lo stesso per gli approcci a sinistra e a destra, ma questo non è il caso:

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


Ce n'è solo uno a destra e quello è 1...

Quello che dice Wolfram 0 non è la verità in ultima istanza. Voglio dire che la parola "errore" nella formulazione è ridondante...

 

Ho trovato un altro errore in R. R non divide correttamente per 0.

Ecco lo script:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#property script_show_inputs

input double div = 0.0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print(1.0/div);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

La risposta corretta, in mql è.
zero divide in 'test.mq5' (20,13)
con arresto dello script

Errato, in R:
> 1/0
Inf
con continuazione dello script

Intendo la stessa cosa di Alexey - il comportamento dei programmi in condizioni non definite può essere diverso, e non è un errore. Come l'architettura deve essere, così sarà il risultato.


 

Un'altra osservazione interessante. Non si può dividere per zero. E non si può togliere la radice ai numeri negativi. Ricordo dall'università che tutto questo è possibile, ma ora non si tratta di questo, in matematica semplice non si possono fare entrambe le cose.

Perché se divido per 0 in mql allora rompe l'intero script e lo interrompe, ma se estraggo una radice da un numero negativo allora ottengo "-nan(ind)" senza rompere lo script, e questo "-nan(ind)" può essere usato per fare ulteriori calcoli (romperà tutti gli ulteriori calcoli)? Qui è dove mi aspetterei lo stesso comportamento dello script mql in entrambi i casi.

1...190191192193194195196197198199200201202203204...3399
Nuovo commento