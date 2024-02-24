L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 192
Tutto il mondo ha aspettato questo momento con il fiato sospeso.
E ora è finalmente successo!
È stata rilasciata la versione 12 di jPrediction, che genera il codice dei classificatori ternari addestrati in MQL. Gli utenti di MetaTrader non hanno più bisogno di portare i codici classificatori ternari da Java a MQL. Tutto il codice per MQL è ora memorizzato in file con estensione mqh.
Ma non è tutto. jPrediction 12 è ora circa il 12% più veloce della versione precedente!
Numerosi utenti di jPrediction possono scaricare e utilizzare la versione 12 gratuitamente scaricandola dal mio sito web (link nel mio profilo, primo post sulla mia home page).
Le congratulazioni sono accettate sia verbalmente che in forma scritta
Mi imbarazza chiederlo, per quale versione di MKUL? 4 o 5?
L'ho controllato sulla 5a versione. Ma non ci sono OOP e altre caratteristiche tipiche solo del 5. Quindi sembra che ci dovrebbe essere compatibilità con il 4, giusto? Certo, non credo, dato che non l'ho controllato sul 4.
Ottimo, ho appena controllato il codice che genera Prediction con quello che ho scritto io, il risultato è lo stesso. Ero solo preoccupato se avevo un errore, come ricordate con 1d, ora ho controllato, il risultato è identico. A partire da oggi la selezione del segnale per l'acquisto era così male che ho deciso di lasciare quello di ieri e non ho perso, e ho ottimizzato l'uscita 12 con risultati migliori ma ho meno entrate... ho solo tre. Quindi tutto sommato ok, ma domani dovremo vedere più dettagli. Quindi domani riferirò più specificamente.... Comunque, la pittura a olio di oggi... giudicate voi stessi.....Grida lamentarsi. E lasciatemi spiegare di nuovo, i segnali che la rete ha definito come "non so" (punti senza frecce). Noi determiniamo dal fatto. Per oggi è vero. Quindi quando la rete dice "non lo so" si intende che è vero...
ho trovato un pacchetto che ti permette di dare un'occhiata più approfondita agli algoritmi MoD, io non ci capisco niente, ma qualcosa mi dice che è un buon pacchetto, forse qualcuno sarà interessato...
partykit
È uscita la 14a versione di jPrediction.
La nuova versione ha un algoritmo migliorato per identificare e rimuovere i predittori insignificanti dai modelli
Puoi scaricare gratuitamentejPrediction 14 e usarlo per compiti di classificazione scaricandolo dal mio sito web (link nel mio profilo, post più in alto nella mia homepage).

Immaginiamo per un momento la seguente situazione: abbiamo 5 predittori e il prezzo, abbiamo bisogno di prevedere il movimento del prezzo con alta probabilità( diciamo, oltre il 70%)) e sappiamo in anticipo che c'è solo un modello in questi predittori che può essere utilizzato per prevedere il mercato con una tale precisione. Questo è quandoRSI e stocastico fanno un mini zigzag giù nella zona ~50
A proposito, notate che il modello si trova per così dire in due piani di visione, digitale (modello nell'area ~50) e figurativo (zigzag - immagine), quindi quando si cercano modelli ha senso considerare tali piani...
Questo è tutto, non ci sono più modelli di lavoro in quei predittori, tutto il resto è solo rumore, quei primi tre indicatori sono originariamente rumore, e inRSI e stocastico c'è solo un modello, tutto il resto inRSI e stoch è anche rumore totale...
Ora pensiamo a come possiamo cercare tali schemi nei dati... I MO convenzionali possono farlo?
La risposta è no, perché?
Poiché l'obiettivo dei MO è quello di prevedere tutti i movimenti, si tratta di uno zigzag o di un colore di traccia. candela o direzione o... o.. .tutti gli obiettivi costringono i MO a prevedere tutti i movimenti di prezzo , e questo è impossibile nei predittori di rumore sotto il 99%...
Racconterò una piccola storia con la morale, ho creato un campione sintetico di 20 predittori, 4 predittori interagendo insieme, spiegano completamente l'obiettivo, gli altri 16 predittori erano solo rumore casuale, dopo l'addestramento sui nuovi datiil modello"OOS" haindovinato tutti i nuovi valori, ha mostrato errore 0%.... La morale di questa favola è: se ci sono predittori nei dati che possono spiegare completamente l'obiettivo, sia MI sarà addestrato eOOS si comporterà normalmente... I nostri risultati mostrano il contrario, in quei campioni che alimentiamo in MI c'è più del 5% di informazioni utili che possono spiegare il 5% dell'obiettivo, e noi vogliamo il 100% di esso, sai Utopia di approccio? Ecco perché i MO si sovrallenano, li facciamo sovrallenare noi stessi volendo prevedere tutto al 100%.
Quindi, tornando al punto principale, come cerchiamo questi modelli di lavoro? Come facciamo a trovare quell'"ago" di robustezza nella "pila " di dati?
Suggerisco di sbarazzarsi del MO in linea di principio, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è solo di rompere ogni predittore in piccoli pezzi di situazioni simili (pattern) e provando tutte le possibili combinazioni e confrontandole con quella di destinazione troveremo ciò che stiamo cercando... Ora, come rompere i predittori? Con cosa?
La risposta è semplice, anche se non l'ho capito subito, dobbiamo solo raggruppare stupidamente ogni predittore in, diciamo, 30 cluster.
Basta dividere ogni predittore in quei cluster e provare diverse combinazioni tra loro per trovare alcuni modelli che funzionano, come nell'immagine - quando lo stocastico ha il cluster 1 e l'RSI ha il cluster 2, ci sarà una crescita...
Ora per il succo di come cercare i modelli di lavoro
Questo è il nostro ipotetico campione,obiettivo. L'etichetta è l'obiettivo, che diciamo significa crescita/declino
Esempio di come cercare la crescita
cerchiamo le linee che sono ripetute almeno 10 volte nell'intero campionamento e in ciascuno dei gruppi identici trovati che sono stati ripetuti, il numero di "1" in target.label dovrebbe essere più del 70% da "0".
Non sono sicuro di cosa intendi per "clustering". Di solito non si raggruppa un particolare predittore, ma se ne prendono una dozzina, e si trovano aree nello spazio dove questi punti si raggruppano. Per esempio nell'immagine qui sotto, avendo due predittori, il clustering in 2 cluster ci darà i cluster blu e rosso.
Forse stai parlando di modelli? Modello verde - il prezzo scende e poi sale. Giallo: il prezzo sale. Rosso: su-> giù. Hai capito?