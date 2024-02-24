L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 204
C'è un dialogo con Quantum, ma lui si rifiuta ostinatamente di rispondere alla domanda sul perché quello che sta facendo è "Giusto". Semplicemente perché non c'è un solo punto di vista giusto sulla questione.
Dobbiamo scoprire come l'infinito che dgamma(0,0.5,1) ha dato è scomparso, perché era lì, ma il risultato della sua "integrazione" era finito.
Stai dicendo che si può semplicemente prendere un limite e non azzerare il punto x=0 a mano nella definizione della densità come fanno Mathematica e Matlab e ottenere un risultato ragionevole.
Come fate con l'infinito ottenuto nel punto x=0?Il risultato ottenuto coincide con la derivata della funzione gamma incompleta nel punto x=0?
Oggi pubblicheremo una beta e mostreremo un altro urto con le librerie grafiche per sostituire la trama in R.
Sarà possibile salvare la grafica? Ho bisogno di un'elaborazione in batch di dati con output di grafici per un lungo periodo....
Renat, penso che avrei dovuto dire che non stai creando un gestore R, ma un'alternativa con possibilità di raggiungere R in futuro. Non uso R ma le nuove funzioni mi sembrano interessanti da usare in futuro. È possibile creare una libreria affinata per OpenCL in una volta sola?
Ci saranno. I grafici sono basati su kanvas e aggiungeremo il salvataggio su file BMP nella versione di rilascio.
Oggi in un paio d'ore rilasceremo la beta di MetaQuotes-Demo con la libreria grafica e la libreria statistica estesa. Sentitevi liberi di provare voi stessi: https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
Naturalmente creiamo la nostra implementazione delle librerie matematiche.
Abbiamo il vantaggio che ora sarà più veloce e più facile creare complessi robot matematici direttamente all'interno della piattaforma senza alcuna DLL. Dopo tutto, l'analitica non è auto-valutabile e richiede un dominio applicativo.
Di quale funzione sta parlando? Quale parametro?
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
se si rende questo codice più leggibile, e senza il vettore X, sarebbe come questo
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
Il presunto errore è che
dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1
Secondo la formula nel file di aiuto di R, questo è calcolato usando la formulaIl problema è che in questo caso x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, che è indefinito, cioè non ha senso chiamare la funzione con tale parametro, e non ha senso confrontare i risultati con altri software. Per 0^0 può essere diverso in diversi software, a seconda della religione degli sviluppatori.
f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(forma= a e scala= s,perx ≥ 0,a > 0 es > 0)
la scala è 1/grado per default
Quello che facciamo con le statistiche è questo. Siamo solo utenti. Possiamo dire qualcosa, ma non sarà statisticamente significativo.
Sono entrato in corrispondenza con il supporto R (pacchetto stats incluso nella base). ho chiesto loro perché i valori di 1 o inf. E se è sicuro usarlo nel loro lavoro, dato che altri giganti possono definire un valore di zero come zero.
Se traducete il vostro articolo in inglese, sarà molto più facile per me: vi darò un link alla sezione dove vengono corretti i "bug", reali e immaginari. Puoi mostrare questo link al team di supporto di R e chiedere loro.
Questo è quello di cui sto parlando, dall'articolo https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R, sezione 6. Gli errori di calcolo rilevati in R
sono un dilettante, ma Vasya Guglin pensa così ))) chi ha più tempo - Vasya Guglin o wolfram?) sto scherzando, naturalmente.
Grandi notizie, grazie!
Naturalmente creiamo la nostra implementazione delle librerie matematiche.
Abbiamo il vantaggio che sarà più veloce e conveniente creare complessi robot matematici direttamente nella piattaforma senza alcuna DLL. Dopo tutto, l'analitica non è auto-valutabile e richiede un dominio applicativo.
Questo è buono, ma abbiamo bisogno di maggiori informazioni sull'utilità di queste tecniche di elaborazione dei dati per il trading. Il massimo che applico è la regressione lineare - è chiaro cosa può dare in pratica, ma l'altra roba intelligente, come si applica all'analisi dei dati per il processo decisionale - mi piacerebbe saperlo.
E, non hai detto nulla sulla possibilità di usare OpenCL nella libreria - ci sono piani per velocizzarlo distribuendo i compiti di calcolo all'interno di una funzione - c'è sempre la tentazione di aumentare le prestazioni a spese della scheda video?
E, non hai risposto nulla sulla possibilità di usare OpenCL nella libreria - ci sono piani per velocizzarla distribuendo i compiti di calcolo all'interno della funzione - c'è sempre la tentazione di aumentare le prestazioni a spese della scheda grafica?
Probabilmente vi sarà offerto di usare queste funzioni da soli, se necessario https://www.mql5.com/ru/docs/opencl.
Ho una vecchia scheda video, OpenCL non sembra supportarlo. Se spingono il supporto all'interno della libreria, cosa succederà? fallirà su schede come la mia o cosa?