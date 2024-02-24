L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1899

Petros Shatakhtsyan:

Se tutto viene fatto tramite MO, allora non sono necessari parametri di take profit e stop loss. Dovrebbero essere generati automaticamente.

Righe diverse hanno caratteristiche statistiche diverse

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho modificato un po' l'algo e il modulo MO. Il risultato è qualcosa del genere. Formazione a destra (non gridare che è a destra, non importa qui).


Ottimizza sui tick a 5 minuti o sui prezzi di apertura (più veloce sulle aperture).

Qualsiasi cosa prima del 2010 l'algoritmo non conosce in alcun modo. Questa è una buona trama per controllare ciò che hai ottimizzato.

2 parametri aggiunti:

  • moltiplicatore per std
  • BuyOrSell - permette solo pose lunghe o solo corte (a causa dei cluster, solo un lato può funzionare bene. Forse lo sistemerò più tardi).


Oh, è bellissimo.
 
Maxim Dmitrievsky:

Questa è una strategia di ritorno alla media a 1-4 ore.

Perché non puoi andare controcorrente? Se andiamo controcorrente, la commissione si mangia tutto...

 
Renat Akhtyamov:
oooh, bello

Perché la gentesi inganna?

Sembra solo bello, ma in realtà sono anni che non guadagnano nulla.

Hanno bisogno di mostrare più statistiche.


 
Petros Shatakhtsyan:

È solo in apparenza la bellezza, e in realtà per molti anni non guadagna nulla.

L'arte richiede sacrificio. La pittura non è per i piccoli mercanti. ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho modificato un po' l'algo e il modulo MO. Il risultato è qualcosa del genere. Sul lato destro c'è l'allenamento (non gridare che è a destra, non importa qui).


Qui sosterrò Maxim. Anch'io ho il 20% di sezione di controllo prima, poi il 100% di test e il 100% di allenamento. In realtà l'essenza stessa dell'ottimizzatore significa che il test e l'apprendimento sono una stessa sezione divisa specularmente tra due polinomi. Tuttavia ammetto che la sezione di test viene passata all'inizio perché ho bisogno di assicurarmi che il modello sia adeguato al mercato al momento attuale e quindi non perdo tempo prezioso dell'operazione NC subito dopo l'ottimizzazione.

 
Maxim Dmitrievsky:

C'è la sensazione che la pura stagionalità senza prendere in considerazione i dati fondamentali non funzioni.

 
Aleksey Nikolayev:

C'è la sensazione che la pura stagionalità senza prendere in considerazione i dati fondamentali non funzioni.

Sono d'accordo, ma un indicatore di fondo è difficile. Anche se si potrebbe iniziare con gli indici azionari. Non è abbastanza, ma almeno qualcosa.

Hanno bisogno di indici per gli stati, ma ci sono solo cifre trimestrali statiche o tassi della banca centrale. Come metterlo insieme, anche in un paio di parametri ... non riesce ancora a capirlo....
 

Ragazzi, questo è un casino totale e mi sono quasi cagato nei pantaloni. Ho iniziato ad aggiornare il sistema e durante l'installazione è uscita la "schermata della morte", è bene che tutto sia andato a buon fine.

La domanda ai residenti, che hanno iniziato a costruire l'oppio con l'EA che ho vomitato. Max???? Se è così, salta i file nell'archivio e poi ho un paio di grossi buchi nei giorni scorsi. Sarò molto grato a....

 
Valeriy Yastremskiy:

Sono d'accordo, ma un indicatore di fondo è difficile. Anche se si potrebbe iniziare con gli indici azionari. Non abbastanza, ma almeno qualcosa.

hanno bisogno di indici per gli stati, ma ci sono solo cifre trimestrali statiche, ma o i tassi della banca centrale. Come riunire il tutto anche in almeno un paio di parametri... non riesce ancora a capirlo....

Beh, abbiamo un calendario economico api)

Questo è il problema di determinare la differenza tra mesi/trimestri, dove la stagionalità funziona - è piuttosto un compito del Ministero dello sviluppo economico).

