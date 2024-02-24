L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1899
Se tutto viene fatto tramite MO, allora non sono necessari parametri di take profit e stop loss. Dovrebbero essere generati automaticamente.
Righe diverse hanno caratteristiche statistiche diverse
Ho modificato un po' l'algo e il modulo MO. Il risultato è qualcosa del genere. Formazione a destra (non gridare che è a destra, non importa qui).
Ottimizza sui tick a 5 minuti o sui prezzi di apertura (più veloce sulle aperture).
Qualsiasi cosa prima del 2010 l'algoritmo non conosce in alcun modo. Questa è una buona trama per controllare ciò che hai ottimizzato.
2 parametri aggiunti:
Questa è una strategia di ritorno alla media a 1-4 ore.
Perché non puoi andare controcorrente? Se andiamo controcorrente, la commissione si mangia tutto...
oooh, bello
Perché la gentesi inganna?
Sembra solo bello, ma in realtà sono anni che non guadagnano nulla.
Hanno bisogno di mostrare più statistiche.
L'arte richiede sacrificio. La pittura non è per i piccoli mercanti. ))
Ho modificato un po' l'algo e il modulo MO. Il risultato è qualcosa del genere. Sul lato destro c'è l'allenamento (non gridare che è a destra, non importa qui).
Qui sosterrò Maxim. Anch'io ho il 20% di sezione di controllo prima, poi il 100% di test e il 100% di allenamento. In realtà l'essenza stessa dell'ottimizzatore significa che il test e l'apprendimento sono una stessa sezione divisa specularmente tra due polinomi. Tuttavia ammetto che la sezione di test viene passata all'inizio perché ho bisogno di assicurarmi che il modello sia adeguato al mercato al momento attuale e quindi non perdo tempo prezioso dell'operazione NC subito dopo l'ottimizzazione.
C'è la sensazione che la pura stagionalità senza prendere in considerazione i dati fondamentali non funzioni.
Sono d'accordo, ma un indicatore di fondo è difficile. Anche se si potrebbe iniziare con gli indici azionari. Non è abbastanza, ma almeno qualcosa.Hanno bisogno di indici per gli stati, ma ci sono solo cifre trimestrali statiche o tassi della banca centrale. Come metterlo insieme, anche in un paio di parametri ... non riesce ancora a capirlo....
Ragazzi, questo è un casino totale e mi sono quasi cagato nei pantaloni. Ho iniziato ad aggiornare il sistema e durante l'installazione è uscita la "schermata della morte", è bene che tutto sia andato a buon fine.
La domanda ai residenti, che hanno iniziato a costruire l'oppio con l'EA che ho vomitato. Max???? Se è così, salta i file nell'archivio e poi ho un paio di grossi buchi nei giorni scorsi. Sarò molto grato a....
Beh, abbiamo un calendario economico api)
Questo è il problema di determinare la differenza tra mesi/trimestri, dove la stagionalità funziona - è piuttosto un compito del Ministero dello sviluppo economico).