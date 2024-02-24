L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 949
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quale altra tendenza nella classificazione? Gli errori di previsione della classe faranno a pezzi la tendenza - non rimarrà nulla della tendenza.
Beh, perché no, io identifico solo gli ingressi, le uscite saranno elaborate a strascico e non dai risultati di MO.
Certo, per la miseria!
Quali altri?
Li conterò.
Non vedo l'ora!
Aspettando con interesse!
Qui.
Il numero di alberi richiesto è aumentato, certamente non il 100
Conta male: dovrebbe essere contato per colonna, peggio di prima, ma ancora molto decente
Errore complessivo: 17,1%, errore medio di classe: 18,83333%.
Matrice di errore per il modello Random Forest su Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (conteggi):
Previsto
Reale -1 0 1 Errore
-1 19963 5131 328 21.5
0 2259 37753 2104 10.4
1 404 5703 17597 25.8
Matrice di errore per il modello Random Forest su Pred_027_2016_H2_T.csv [test] (proporzioni):
Previsto
Reale -1 0 1 Errore
-1 21.9 5.6 0.4 21.5
0 2.5 41.4 2.3 10.4
1 0.4 6.3 19.3 25.8
Errore complessivo: 17,4%, errore medio di classe: 19,23333%
La notevole stabilità dell'errore è molto incoraggiante.
Qui.
Il numero di alberi richiesto è aumentato, certamente non il 100
L'errore è quello di non contare correttamente: bisogna contare per colonna, peggio di prima, ma ancora molto decente
Grazie! Quindi l'insieme dei predittori non è così male, e c'è un motivo per espanderlo!
La sorprendente stabilità dell'errore è molto incoraggiante.
O forse il campione è solo molto tipico? Sto pensando che in qualche modo dovremmo essere addestrati su un file del 2015, e testati sul 2016 - ci sono tendenze globali della direzione opposta, penso che il sistema non sarà in grado di funzionare così efficacemente lì.
Eh, vorrei sapere come altro farlo funzionare... Mi chiedo se l'impalcatura in Maxim's e qui è la stessa per la logica della formazione o no?
Grazie! Quindi l'insieme dei predittori non è così male, e ha senso espanderlo!
O forse il campione è solo molto tipico? Sto pensando che in qualche modo dovremmo allenarci su un file del 2015, e controllare il 2016 - ci sono tendenze globali della direzione opposta, penso che il sistema non sarà in grado di lavorare in modo efficace lì.
Eh, vorrei sapere come altro farlo funzionare... Mi chiedo se l'impalcatura di Maxim e qui sono uguali nella logica della formazione o no?
Ho scritto sopra, e lo ripeto:
PS.
I predittori sono già in eccesso.
L'ho scritto sopra e lo ripeto:
Perché dividere un file quando tutto è già diviso in due file? Solo che non so come farlo in R, nessuno è mai stato in grado di spiegarmelo - apparentemente stupido.
PS.
Ho già molti pronostici.
Non proprio, non è tutto quello che uso nel trading reale, compreso l'uso di ATS.
Spero davvero che la rete possa superare l'EA ottimizzata sulla storia :)
Dove hai raccolto così tanti farthers? li hai selezionati manualmente per adattarli alla strategia? pazzesco :)
la logica dell'impalcatura dovrebbe essere +- la stessa
Ma qui c'è un modello diverso:
Il risultato è che TUTTO il resto, anche se il modello è qualitativamente diverso, dovrebbe funzionare male sui vostri dati.
Dobbiamo mettere il randomForest a regime
Spero davvero che la rete possa superare l'EA ottimizzata sulla storia :)
Perché dividere un file se tutto è già diviso in due file? Non so proprio come farlo in R, nessuno è mai stato in grado di spiegarmelo, credo di essere stupido.
Dividere è un gioco da ragazzi, il problema è il pregiudizio contro R.
Spero vivamente che la rete sia in grado di superare un Expert Advisor ottimizzato sulla storia :)
Che bisogno c'è della rete?