La cosa più fastidiosa è che quando il boom colpisce, è così forte, è vuoto (albero di alluminio) ed è così frustrante, e ti strofini la fronte, così la gente era esperta in questo. Ci sono stato anch'io... Lo so.... e la cosa più fastidiosa è che è forte, con le risate dell'equipaggio e fa male come un osso di conchiglia feroce :-(
 
Mihail Marchukajtes:
dipende da che tipo di brezza ;)

 
Renat Akhtyamov:

Quando il vento è troppo forte, non puoi farlo categoricamente o ti romperai un braccio, ecc. Ma tutto dipende dal timoniere. Comandato, dare il tempo di eseguirlo.....
 

In generale, ci sono due comandi, "Prepararsi a girare" e "Girare", ma qualcuno ha mancato il primo comando, così ci siamo impantanati. I turisti, insomma... che dire... E il vento era feroce, devo ammettere, una combinazione di fattori, niente di più...

 
Mihail Marchukajtes:

sembra che...

 

Hai bisogno di una grande barca per navigare davvero)

 
Aleksey Nikolayev:

Ma anche con una piccola, avrete un vero piacere, soprattutto quando il fiume è lontano da un torrente o da un rigagnolo.....
prima esecuzione a freddo della strategia di ritorno per un cluster piatto a ore 3, diversi trade sul grafico (esempio)

non fresco, ma nemmeno un babbeo... lo proverò più tardi


 
Maxim Dmitrievsky:

prima esecuzione a freddo della strategia di ritorno per un cluster piatto a ore 3, diversi trade sul grafico (esempio)

Sembra bello a prima vista. Guardiamo la demo e poi quella vera.

A seconda dell'ora (e ovviamente dello strumento) ci possono essere diversi tagli

ecco, per esempio, l'eurobucks alla 9a ora (tempo terminale). Cluster inverso.

i cluster di acquisto e vendita possono anche essere impostati per essere positivi sulla storia

In breve, la questione della ricerca e dell'ottimizzazione è sempre la stessa

+ riqualificazione. Sui nuovi dati potrebbe funzionare peggio (come al solito)

Così: dal 2015 clustering. Questa è la parte più frustrante. Non pensavo che un raggruppamento piuttosto rozzo in cluster potesse dare un forte sovrallenamento.


