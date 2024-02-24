L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2652
Ho scritto lì dei tipi di dati algebrici. Generalizzano tipi di dati complessi come liste e alberi. Combinano una struttura discreta complessa e un insieme di numeri reali memorizzati in questa struttura (che risulta essere di dimensioni non fisse). Di conseguenza, dobbiamo in qualche modo combinare l'ottimizzazione discreta sulla struttura e l'ottimizzazione continua sui numeri memorizzati in essa. Non ho assolutamente idea di come farlo, almeno in teoria.
Sono un fondo come programmatore, quindi sto nuotando nei concetti.
Come si chiama questa combinazione? Come si fa a cercarla correttamente su Google?
Il potere della diversificazione
Supponiamo di avere un TC che non guadagna molto bene, anzi non guadagna affatto bene.
Ecco la sua curva dei rendimenti
In realtà, si tratta di un rumore casuale con l'aggiunta di una tendenza molto debole, talmente piccola da non essere visibile all'occhio nel rumore.
Ecco la tendenza.
Sì, non permetteremo che una simile strategia faccia trading ))
Ma cosa succede se abbiamo 100 strategie non correlate che vengono negoziate simultaneamente su un conto?
Beh, questo non è molto buono, e se avessimo 1000 strategie?
E se avessimo 100.000 strategie?
È piuttosto interessante.
È possibile generare così tante strategie con MO? ....
Teoria del portafoglio) Che non funziona bene nella pratica a causa della forte correlazione di quasi tutti gli strumenti.
È possibile costruire TS non correlati da strumenti correlati? Ne dubito fortemente.
Si chiama tipo di dati algebrico. In generale, è definito anche dalla grammatica corrispondente.
atterrato ))
Sì, non esiste una cosa del genere(
Ma stiamo comunque parlando di strategie, non di mercati...
Ci proverò.
Ecco una menzione d'onore, una piccola cosa di classe.
Sono felice di essere stato utile.
Dovrei scriverci un articolo.
Congratulazioni!
Sei responsabile dell'intero ramo (nel senso di avere un risultato pratico certificabile)! :)
