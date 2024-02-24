L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1836

Rorschach:
Cosa significa 1 bar per Ma(100)? Ma un tale spostamento è sufficiente per far funzionare il sistema più stupido (anche se logicamente dovrebbe essere almeno 50). Attenzione alle biciclette e ai cicli.

Succede)))) A volte anche una sola barra è importante))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Succede)))) A volte anche una sola barra è importante))))

Non succede. È un puro caso e niente di più. Se questa barra ha portato a un miglioramento. Allora è locale....
 
Mihail Marchukajtes:
Non esiste. Puramente per caso, niente di più. Se questa barra ha portato ad un miglioramento. Allora è locale....

Quanto tempo)))) e come dire quando la fortuna è finita)))

 
Valeriy Yastremskiy:

Quanto tempo)))) e come dire quando la felicità è finita)))

Il mercato esiste nel momento. Qui e ora. E la situazione è tale perché ci sono tanti compratori e venditori qui e ora. Non di più.....
 
Mihail Marchukajtes:
Il mercato esiste nel momento. Qui e ora. E la situazione è tale perché ci sono tanti compratori e venditori qui e ora. Non di più.....

Non sono d'accordo. Il mercato è un concetto che descrive le azioni dei commercianti in relazione al mondo esterno, in modo molto ristretto. E nessuno potrà mai annullare l'inerzia, è un fenomeno naturale. Le cotolette sfrigolano dopo lo spegnimento del gas per inerzia))))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Non sono d'accordo. Il mercato è un concetto che descrive come i commercianti agiscono in relazione al mondo esterno, per dirla in modo molto stretto. E l'inerzia non può mai essere annullata, è un fenomeno naturale. Le cotolette sfrigolano dopo l'interruzione del gas a causa dell'inerzia))))))

OOO Buddy, sono contento che tu sia sull'argomento. Ma voglio sconvolgerti. Il prezzo attuale si forma attraverso la presenza momentanea di acquirenti e venditori qui e ora. Il loro numero e la loro forza (volume di transazioni) qui e ora formano dove sarà il prezzo nel prossimo futuro. Prima di continuare la vostra discussione, guardate questo video. Continueremo lì. Basta guardarlo fino alla fine. Non tagliare. È qui che entra in gioco l'intuizione. In attesa di......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
Mihail Marchukajtes:
Il prezzo attuale è formato dalla presenza momentanea di acquirenti e venditori qui e ora. Il loro numero e il loro potere (volume di transazioni) qui e ora formano dove sarà il prezzo nel prossimo futuro.

Il loro numero e la loro potenza (volume di transazioni)

La domanda sciocca, chi forma il SB o può essere stimato o dobbiamo ammettere che ci sono fattori specifici che non possiamo prendere in considerazione al momento e che influiscono su qualcosa. Portare la serie alla stazionarietà per calcolarla è una supposizione. Perdere informazioni a volte significative per il risultato))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Il loro numero e la loro forza (volume di transazioni)

Domanda stupida, chi forma il SB o è possibile stimare o ammettere che ci sono fattori specifici che oggi non possiamo prendere in considerazione e che influenzano qualcosa. Portare la serie alla stazionarietà per calcolarla è una supposizione. Perdere informazioni a volte significative per il risultato))))

Sei un pazzo o stai fingendo? No, sul serio?

C'è un delta, un volume e un OI che formano il valore futuro dell'asset e non fottete la mia testa con le vostre fantasie, vi prego!!!!!!

Inoltre, eravamo d'accordo che avremmo continuato la discussione dopo aver visto il video qui sopra... Ma a quanto pare hai ignorato anche questo.... Tristezza...

 

Un sistema di trading attraverso gli occhi di un algotrader

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R - sei solo apuenen! :)

 
mytarmailS:

Un sistema di trading attraverso gli occhi di un trader



R - sei solo apuenen! :)

Cool toy))))

