Cosa significa 1 bar per Ma(100)? Ma un tale spostamento è sufficiente per far funzionare il sistema più stupido (anche se logicamente dovrebbe essere almeno 50). Attenzione alle biciclette e ai cicli.
Succede)))) A volte anche una sola barra è importante))))
Non esiste. Puramente per caso, niente di più. Se questa barra ha portato ad un miglioramento. Allora è locale....
Quanto tempo)))) e come dire quando la fortuna è finita)))
Il mercato esiste nel momento. Qui e ora. E la situazione è tale perché ci sono tanti compratori e venditori qui e ora. Non di più.....
Non sono d'accordo. Il mercato è un concetto che descrive le azioni dei commercianti in relazione al mondo esterno, in modo molto ristretto. E nessuno potrà mai annullare l'inerzia, è un fenomeno naturale. Le cotolette sfrigolano dopo lo spegnimento del gas per inerzia))))))
Il prezzo attuale è formato dalla presenza momentanea di acquirenti e venditori qui e ora. Il loro numero e il loro potere (volume di transazioni) qui e ora formano dove sarà il prezzo nel prossimo futuro.
Il loro numero e la loro potenza (volume di transazioni)
La domanda sciocca, chi forma il SB o può essere stimato o dobbiamo ammettere che ci sono fattori specifici che non possiamo prendere in considerazione al momento e che influiscono su qualcosa. Portare la serie alla stazionarietà per calcolarla è una supposizione. Perdere informazioni a volte significative per il risultato))))
Sei un pazzo o stai fingendo? No, sul serio?
C'è un delta, un volume e un OI che formano il valore futuro dell'asset e non fottete la mia testa con le vostre fantasie, vi prego!!!!!!
Inoltre, eravamo d'accordo che avremmo continuato la discussione dopo aver visto il video qui sopra... Ma a quanto pare hai ignorato anche questo.... Tristezza...
Un sistema di trading attraverso gli occhi di un algotrader
R - sei solo apuenen! :)
R - sei solo apuenen! :)
Cool toy))))