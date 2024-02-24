L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1829
E cosa farà? Niente.
tutto funziona di nuovo con BP, non funziona
Non è chiaro come vuoi presentare i dati. Se è una serie. Cercate una sorta di ripetizione di combinazioni - modelli in questa serie? Descrivilo chiaramente senza emozioni.
Beh, la fila è una fila, la gobba è la gobba...
Non dovremmo passare attraverso la fila con una finestra scorrevole, ma andare in un ciclo fino a quando qualche regola di trigger viene eseguita, e poi continuare fino a quando la regola successiva viene eseguita e così via...
Uno stesso modello, ma il modello non è nel prezzo ma nella sequenza di eventi (regole), l'evento può essere qualsiasi cosa
Inizia la ricerca di tutte le combinazioni e guarda quale successione di eventi (modelli) funziona...
Stai creando una specie di sistema di trading in modalità automatica
beh, la fila dovrebbe essere lasciata l'una accanto all'altra, quella gobba è quella gobba...
Ma non passate attraverso la fila con una finestra scorrevole, ma andate in un ciclo fino a quando qualche regola di attivazione è soddisfatta, poi passate alla regola successiva e così via...
Uno stesso modello, ma il modello non è nel prezzo ma nella sequenza di eventi (regole), l'evento può essere qualsiasi cosa
Inizia la ricerca di tutte le combinazioni e guarda quali eventi (modelli) funzionano...
In un certo senso si crea un sistema di trading in modalità automatica
Quindi si torna agli indicatori e all'ottimizzatore
Non so...
Si può immaginare qualsiasi cosa come una serie temporale, c'è sempre tempo.
Ma se nessun algoritmo di previsione di BP può prevedere il prezzo in alcun modo, la risposta non è ovvia?
Ragazzi, mi chiedevo su quali dati state cercando dei modelli? Ho letto qui dello zigzag, la finestra fluttuante. Cosa sono?
Secondo il modello causa-effetto del cambiamento dei prezzi. Causa - Effetto sul prezzo. Qual è la causa del cambiamento dei prezzi????
Modello: Smile -> OI, Delta, Volume -> Prezzo -> Indicatori. Questo non è un modello temporale, ma causale. Tutto il resto è falso. Buona fortuna!!!! Perché ho già detto troppo :-)
Allora, chi è sui coltelli da punire, sciccuns ?????
vale a dire che si sta tornando agli indicatori e all'ottimizzatore
Perché? Spiega la tua catena logica, come sei arrivato a questa conclusione?
Propongo un concetto con il quale si può creare un TS di qualsiasi complessità, di qualsiasi tipo in modo automatico. Chi ha un tale concetto?
Propongo un concetto per cui i TC di qualsiasi complessità, di qualsiasi tipo, possono essere creati automaticamente. Chi ha un tale concetto?
Quali sono i vantaggi di questo approccio?
Minus: Il trader deve conoscere l'essenza del TS, e quali sono i plus?
È ora di abbandonare l'argomento "si può usare il MO per prevedere i movimenti di prezzo o no", stai prendendo tempo.
Ho una rete neurale in funzione dall'inizio di marzo. Supponendo che questo non sia uno spettacolo inventato da me e che sia vero, ecco alcune informazioni importanti:
1. SÌ, ci sono dei modelli ed è possibile addestrare un neurone su di essi.
2. In pratica, usando il mio metodo, si può ottenere una precisione di risposta accettabile solo nell'1% circa delle domande poste. In parole povere, se chiedete alla rete "dove sarà il prezzo tra 5 minuti - più alto o più basso?" ad ogni min-light, la rete darà la risposta solo 1 volta su 100. Se raccogliamo tutte le risposte in seguito, sembrerà che la precisione sia del 65-70%. Questi risultati sono stati ottenuti testando ogni modello, il test comprende circa 100.000 domande, da questo si ottengono 1000 risposte + tutto questo conferma il mercato reale per il quinto mese.
Ma non dovete aspettare 1 risposta ogni 100 domande. C'è un modo per ottenere una risposta su ogni candela. Queste risposte, naturalmente, con "fiducia" molto bassa della rete. In pratica, se la rete è costretta a rispondere su ogni candela, l'indovinello sarà solo del 51-52%, non è abbastanza per il trading, ma dà la possibilità di vedere come pensa. Si scopre che pensa abbastanza adeguatamente, al livello di un trader principiante. Se scaliamo le sue risposte da 0 a 100, vedremo dove sta aspettando l'inversione e dove si aspetta la continuazione della tendenza.
4. Quanto sopra descritto si riferisce alla previsione per un certo periodo di tempo, per esempio 5 minuti o 5 ore. Pertanto, ogni modello vede una specifica "armonica" e non l'intero quadro. Il movimento dei prezzi consiste nella somma di tali armoniche. Se creiamo modelli con incrementi di un minuto, ad esempio da 5 minuti a 60 minuti, possiamo ottenere 55 risposte per ogni minuto di candela. Queste risposte mostrano quale armonica è più forte al momento. Con questa quantità di dati è possibile elaborarli matematicamente e ottenere un quadro più voluminoso.
Sì, 1 risposta su 100 domande del 65% di qualità non è sufficiente, ma è un risultato reale, funziona! Forse questa qualità di previsione è vicina al limite del caos reale e non si andrà oltre, spero di no.
Fermarsi già sulle seguenti conoscenze ottenute dall'esperienza:
1. Le citazioni sono prevedibili.
2. Le regolarità sono molto poche, ma ci sono!
3. Il mercato non cambia rapidamente. L'1% è abbastanza stabile per almeno un anno.
E il seguente consiglio: non fissatevi sulla soluzione di un problema concreto come "come impostare uno stop o un take con una rete neurale", cercate di capire prima la natura dell'oggetto in questione. Dopo di che, cercate di ottenere almeno qualche risultato stabile, qualsiasi!
