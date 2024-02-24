L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1834
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
per esempio raggruppando il prezzo in 10 cluster...
Cos'è un cluster - è un tipo di modello che si ripete - un "modello"
Un cluster ha un numero al giorno. Occasionalmente da 1 a 10
Il prezzo come cluster sarebbe così
1113333555433377779991010103333222288888
scegliamo a caso la combinazione, ad esempio 1593
cercalo nel prezzo
1113333555433377779991010103333222288888
questo sarà il modello risultante
raccogliere tutte le situazioni con questo modello e guardare le statistiche di redditività
ci possono essere centinaia di cluster, è possibile costruirli su qualsiasi dato, i cluster possono essere sostituiti da regole di log per esempio, sarà più chiaro
Da gibberish è eccessivo (casuale o meno è un'altra questione) e ci sono un sacco di varianti anche in 10 valori. E non sono necessariamente redditizie se le scelte sono casuali. La logica della redditività è necessaria, ridurrà il numero di scelte.
e se c'è una forte tendenza, si avrà quasi nessun prezzo nella gammasempre un numero diverso di caratteristiche
Di conseguenza un algoritmo/modello non è sufficiente, è necessario un criterio di selezione dei modelli. Può dipendere dal numero di caratteristiche)))
e se c'è una forte tendenza, difficilmente avrete prezzi nella gammae sempre un numero diverso di caratteristiche
ecco una forte tendenza per te.
cosa è cambiato?
per esempio raggruppando il prezzo in 10 cluster...
Cos'è un cluster - è un modello che si ripete - un "modello".
Ecco, puoi essere più specifico, raggruppare il prezzo in 10 cluster, cosa significa? Perché sono confuso. Mi sembra che si tratti di dividere il prezzo in 10 parti, ma non sembra essere così poiché un cluster è un'immagine.
Puoi essere più specifico qui, raggruppare il prezzo per 10 cluster, cosa significa? Perché sono confuso. Mi sembra di dividere il prezzo in 10 parti, ma apparentemente no, poiché un cluster è un'immagine.
Avete familiarità con il clustering?
La tracotanza è la tracotanza (casuale o meno, questa è un'altra questione).
Overkill è quando hai più di 21 dove fanti-2 regine-3 re-4. Tutto il resto è male :-)
ha familiarità con il clustering?
Nel senso che è la divisione di un insieme in sottoinsiemi. Come qui apparentemente no.
nell'idea che la sezione rosa dovrebbe essere divisa in 10 parti a quanto pare)
nel senso che è una divisione di un insieme in sottoinsiemi. Come qui apparentemente no.
È corretto dividere un insieme in un numero specifico di classi. Cioè, le classi devono essere definite o no. Diciamo che hai 100 stringhe, ma puoi raggrupparle in 10 gruppi... come esempio.
La classificazione, d'altra parte, riguarda solo 3 classi al massimo. "Sì", "No", "Non so".
Sei stato un tale peso ultimamente. Annoiato con te. Trickster, dove sei... facciamo una chiacchierata....
Sembra che il tema del graal non si sia spento, c'è un sacco di gente che chiacchiera lì))))