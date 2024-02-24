L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1833
quali professionisti vogliono prevedere il mercato leggendo i tweet
Si può sempre parlare, purché la persona con cui si parla sia tollerabile))) Se si crea qualcosa, tutto inizia con la definizione di un obiettivo e la sua comprensione.
L'algoritmo per trovare gli eventi e poi ripetere una catena di eventi e fare una previsione basata su un'immagine incompleta, o qualcosa di sbagliato?
O qualcos'altro?
Ho già disegnato due volte, credo di aver spiegato tutto, ma mi spiego molto male, non ho certo questa conoscenza.
Mettiamola in un altro modo, scrivete quello che non vi è chiaro, ho già disegnato due volte, credo di aver spiegato tutto, ma mi spiego male, non ho sicuramente quello
L'algoritmo è quello di trovare gli eventi, poi replicare la catena di eventi e fare previsioni basate su un'immagine incompleta.
Questo è quello che ho capito dalle foto, è corretto o no?
Ecco, l'ho fatto ieri, a volte funziona
Vogliono imbullonare FA molto probabilmente tramite MO, ma hanno bisogno di una logica prima, anche se forse possono trovare una correlazione con i social network o i marketplace.
Inoltre dagli m-play è possibile avvitare il programma di vendita al prezzo delle azioni in modo indiretto.
Per esempio raggruppando il prezzo in 10 cluster...
Ciò che è un cluster è un qualche tipo di modello che si ripete - un "modello"
Un cluster ha un numero al giorno. Occasionalmente da 1 a 10
Il prezzo come cluster sarebbe così
1113333555433377779991010103333222288888
scegliamo a caso la combinazione, ad esempio 1593
cercalo nel prezzo
1113333555433377779991010103333222288888
questo sarà il modello risultante
raccogliere tutte le situazioni con questo modello e guardare le statistiche di redditività
ci possono essere centinaia di cluster, si possono costruire su qualsiasi dato, i cluster possono essere sostituiti da regole di log per esempio, questo sarà più chiaro
Su quali dati? Non fare queste sciocchezze con i numeri, solo con gli ammassi
I gradienti sono la cosa più stupida che si possa fare con i prezzi, poi AMO non vede nemmeno una semplice tendenza lineare nei dati
Aspetta, lo disegno io.
prima abbiamo bisogno di molti prototipi (preparazione dei dati)
andare in una finestra scorrevole sui dati, nella finestra scorrevole, c'è sempre l'ultimo prezzo
non abbiamo bisogno di tutti i prezzi perché i prezzi oltre i 100 pips dell'ultimo prezzo difficilmente influenzano l'ultimo prezzo
Ecco perché tagliamo tutti i dati inutili e lasciamo solo la gamma verde nel prezzo
poi
e abbiamo rinormalizzatoin prezzo rispetto all'ultimo prezzo
poi divisi in cluster
Così si insegna al modello a vedere gli stessi cluster nel prezzo su dati diversi e dopo averlo imparato si inizia a cercare i modelli
