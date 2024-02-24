L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1804
Quindi ti chiedo - hai provato dall'altra parte? Non conosce anche la sinistra, vero? - Io e te sappiamo che il grafico va a destra, non dirglielo! ))
L'ho provato, non fa alcuna differenza. Ma se il test è a destra, allora si è già mosso molto quando inizia il trading. È meglio rintracciare l'ultima data, imha, allora la probabilità di profitto è più alta.
È meglio fare un apprendista ultimo, imha, poi c'è una maggiore probabilità di un profitto
sì, è chiaro
La questione è determinare la durata della vita del TS - se puoi determinarla, tutto è ok - scambialo per un po' - insegnagli - scambialo ancora - insegnagli...
Non ho abbastanza dati per il test, ecco perché suggerisco di controllare sia a destra che a sinistra, mentre non ha senso guardare in profondità nella storia, la volatilità cambia tutto il tempo, quindi solo un paio di anni sono rilevanti, almeno io uso la genetica per le opzioni a 1,5 anni, forwardtest per 6 mesi, a volte per un anno, oltre un anno TS di solito mostra pesanti drawdown, non quello che vorrei
Non ci sono segni qualitativi, devo inventare una bicicletta. Se ottieni 5X dal vassoio, allora è comunque un buon modello.
questo è il problema, non indovinare il futuro - quanto tempo ci vorrà, ma pianificarlo
Quando si tratta di crescita del deposito, più è lontano dall'OOS, più è probabile che inizi a perdere, e se il lotto è aumentato, più è probabile che esca a velocità cometa ))))
Se guardo i segnali, ho visto un grafico liscio con piccoli drawdown, ma poi vedo i trade, e tutto è OK, TS ha smesso di funzionare, ma il drawdown è molto più grande di quando ho iniziato TS.... come se l'anti-Martingala trionfa - questo argomento è vecchio ;)
Comunque, se hai un'idea di cosa può essere avvitato nei chip kach-ve, posso controllare molto velocemente )
Ho provato sia incrementi che regressioni e altre cose, i risultati sono da caso a casola notizia nel tester non è mai stata fatta, sarebbe stato divertente giocare con loro
2 anni EOC, formazione negli ultimi 5 mesi
Per essere esatti, il periodo è di 2 anni). Molto dipende dai periodi. E la modellazione di sovrapporre, senza di loro apparentemente da nessuna parte. La questione è il periodo minimo di validità.
(Direi che il periodo è di due anni). Molto dipende dai periodi. E la modellazione, come sembra non possiamo farne a meno. La questione è il periodo minimo di affidabilità.
Su eurobucks quasi tutte le caratteristiche sono ben allenate per 2-3 anni, c'è evidentemente un modello. Con altri strumenti è peggio.
Il bot trova davvero il modello, se ce n'è uno. Ma non hanno un ruolo speciale.
la notizia nel tester non è stata fatta, sarebbe divertente giocare con loro
Notizia anche solo per analizzare un file scaricato, ha circa 10 anni, credohttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
Ma sì, è da molto tempo che desidero perlustrare rapidamente e facilmente le notizie)
non vogliono preoccuparsi, sincronizzare con il tester di dati ... Bae :) anche se ... che diavolole notizie nel tester sono le migliori hav
Su Eurobucks quasi qualsiasi chip per 2-3 anni impara bene, c'è chiaramente un modello lì. Con altri strumenti è peggio.
Direi anche che ho bisogno di imparare dallo strumento). Se la matrice cambia durante un periodo più breve di quello necessario all'apprendimento, è probabilmente SB).