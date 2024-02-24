L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1803
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il punto rimane - trovare la correlazione tra scale))))
Cioè la correlazione di M15 cloze con il precedente n minute cloze, per esempio? Possiamo ricampionarlo e vedere.
Sì, ma credo che si debbano considerare tre scale, senior e junior. Ogni ora o 4 volte l'ora nell'intervallo di campionamento di M15. La logica impone)
Sì, ma penso che bisogna guardare tre scale, senior e junior. Ogni ora o 4 ore nell'intervallo di campionamento di M15. La logica impone)
La correlazione sarà alta, ma c'è un'alfa? Dovrei controllare.
Lo metto nella mia RL, mi ci vorranno 5 minuti.
Se non ho un RL, potrei impiegare più tempo per aprire Metatrader (potrebbe diventare un po' lento dopo qualche tempo di utilizzo).
Beh, qualcosa c'è, non è una cattiva opzione da prendere
2 anni EOC, formazione negli ultimi 5 mesi
2 anni OOS, formazione negli ultimi 5 mesi
ora a sinistra di OOS correre 5 mesi se la tendenza è la stessa... come è!
;)
ora a sinistra di OOS correre 5 mesi, se la tendenza è la stessa... come è!
;)
Lì è già peggio, e così il periodo di prova 2X. Le statistiche di mercato cambiano lo stesso, non ci sarà nessun moto perpetuo)
lì è già peggio, e quindi il periodo di prova 2X. Le statistiche di mercato cambiano lo stesso, non ci sarà nessun moto perpetuo)
quindi non lo è ((((.
se il vostro modello potesse lavorare a destra e a sinistra dall'addestramento, colpirebbe sicuramente qualche proprietà scoperta in OHLC
ma per il resto... beh, come tutti gli altri, allora il compito è come il mio - determinare che il TS non funziona più,
Non so cosa sia importante e come determinare che TS ha iniziato a perdere soldi più avanti, è complicato )))
quindi non è questo ((((.
se il vostro modello potesse lavorare sia a destra che a sinistra dall'addestramento, sareste sicuramente in grado di colpire alcune proprietà rilevate in OHLC
ma per il resto... beh, come tutti gli altri, allora il compito è come il mio - determinare che il TS non funziona più,
Non so cosa sia importante e come determinare che TS ha iniziato a perdere soldi in seguito, è complicato ))))
quindi andrà in entrambi i modi ... a destra solo non so ancora )
è più logico farlo vicino agli ultimi dati per rompere più tardi
Andrà da una parte o dall'altra... a destra, solo che ancora non lo sa).
Ti sto chiedendo - hai provato dall'altra parte? Non sa neanche a sinistra? - (Tu ed io sappiamo che il grafico si sposta a destra, non dirglielo!)