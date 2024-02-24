L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1803

Valeriy Yastremskiy:

Il punto rimane - trovare la correlazione tra scale))))

Cioè la correlazione di M15 cloze con il precedente n minute cloze, per esempio? Puoi ricampionare e vedere
 
Maxim Dmitrievsky:
Sì, ma credo che si debbano considerare tre scale, senior e junior. Ogni ora o 4 volte l'ora nell'intervallo di campionamento di M15. La logica impone)

Valeriy Yastremskiy:

Sì, ma penso che bisogna guardare tre scale, senior e junior. Ogni ora o 4 ore nell'intervallo di campionamento di M15. La logica impone)

Beh, qualcosa c'è, non è una cattiva opzione da prendere


2 anni EOC, formazione negli ultimi 5 mesi

 
Maxim Dmitrievsky:

Igor Makanu:

Lì è già peggio, e così il periodo di prova 2X. Le statistiche di mercato cambiano lo stesso, non ci sarà nessun moto perpetuo)

 
Maxim Dmitrievsky:

Igor Makanu:

quindi andrà in entrambi i modi ... a destra solo non so ancora )

è più logico farlo vicino agli ultimi dati per rompere più tardi

 
Maxim Dmitrievsky:

Ti sto chiedendo - hai provato dall'altra parte? Non sa neanche a sinistra? - (Tu ed io sappiamo che il grafico si sposta a destra, non dirglielo!)

