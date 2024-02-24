L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1799
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
guardato...
il file del saldo corrente non contiene prezzi, i prezzi che mi hai dato prima non corrispondono alla dimensione del saldo corrente
UPD==============
In realtà se ci pensi, l'idea stessa è un fallimento, non dovremmo analizzare e prevedere il grafico di equilibrio, ma i punti di ingresso per il bene/male
Sì, in effetti, in uno strano modo 52 barre sono scomparse dalla storia di OHLCV - indagherò.
Questo equilibrio ha bisogno di aggregare le condizioni di mercato, le operazioni di maggior successo - c'è una crescita e quelle di minor successo - un declino. Se si guarda a un punto di ingresso specifico, sarà semplicemente un'aggiunta alle condizioni già esistenti (analogo delle foglie).
È necessario un equilibrio per aggregare le condizioni di mercato, con l'aumento delle transazioni di maggior successo e la diminuzione di quelle di minor successo.
Se stai guardando un punto di ingresso specifico, sarebbe semplicemente un riapprendimento di condizioni già esistenti (analogamente alle foglie).
Non è proprio così. Non c'è relazione/correlazione dei parametri con la crescita/il declino. Il punto è probabilmente quello di collegare l'aumento / caduta con i punti di entrata / uscita / stop / direzione del commercio.
Per favore, aiutatemi a risolvere un problema di combinatoria!
Ci sono N diversi elementi non ripetibili, è necessario prendere X elementi da essi alla volta, con il valore di ingresso che è il numero della combinazione su tutti gli elementi possibili.
C'è una formula o una funzione per questo?
La funzione di input dovrebbe ottenere un array con elementi, numero di elementi nella combinazione e numero di combinazione, e l'output dovrebbe essere un array con indici di elementi.
Aiuto per favore!
Non è proprio così. Non c'è alcun collegamento / correlazione dei parametri per aumentare / diminuire. Sembra avere senso correlare la crescita / il declino con i punti di entrata / uscita / gli stop / la direzione del commercio.
Di quali parametri stiamo parlando nella correlazione?
L'acquisto e la vendita possono avere condizioni diverse.
Per ora su ssa, se trovi qualcosa di interessante, puoi provare la predizione. Il ritardo massimo è impostato nelle impostazioni. I numeri 1,2 sono numeri di componenti da 1 a max lag. I punti rossi sono la forza del componente (1 è il più forte e in ordine decrescente). La sezione della storia è selezionata da linee blu. L'indicatore si ricostruisce solo quando cambia il grafico, il numero di componenti o la linea verticale, e si può anche ruotare la ruota del mouse.
PS è interessante notare che gli incrementi hanno funzionato peggio qui.
Per ora su ssa, se trovate qualcosa di interessante, potete provare ad allegare una previsione. Il ritardo massimo è impostato nelle impostazioni. I numeri 1,2 sono numeri di componenti da 1 a max lag. I punti rossi sono la forza del componente (1 è il più forte e in ordine decrescente). La sezione della storia è selezionata da linee blu. L'indicatore si ricostruisce solo quando cambia il grafico, il numero di componenti o la linea verticale, e si può anche ruotare la ruota del mouse.
PS è interessante notare che gli incrementi hanno funzionato peggio qui.
Per favore, aiutatemi a risolvere un problema di combinatoria!
Ci sono N diversi elementi non ripetibili, è necessario prendere X elementi da essi alla volta, con il valore di ingresso che è il numero della combinazione su tutti gli elementi possibili.
C'è una formula o una funzione per questo?
La funzione di input dovrebbe ottenere un array con elementi, numero di elementi nella combinazione e numero di combinazione, e l'output dovrebbe essere un array con indici di elementi.
Per favore, aiuto!
Forse il seguente funzioneràOppure potete guardare il paragrafo "Combinazioni" nel libro di testo di Okulov "Programmazione in Algoritmi"
Di quali parametri stiamo parlando quando si parla di correlazione?
Sono d'accordo che ci possono essere condizioni diverse per gli scambi di acquisto e di vendita.
Parametri ottimizzabili e zone di crescita dell'equilibrio cadente. L'idea non è quella di ottimizzare, ma di togliere le caratteristiche significative per le zone di crescita dell'equilibrio cadente, ma la scienza dice che è difficile o impossibile attraverso qualsiasi caratteristica di BP in presenza di SB. È difficile trovare modelli matematici che descrivano la serie con sufficiente accuratezza, e non è chiaro quale dimensione di BP sia necessaria.
Le condizioni simmetriche mi sembrano più corrette. La serie può anche essere invertita. ))))
Era una bella foto)))
Era una bella foto)))
Era un falso, ho sbagliato di nuovo il codice.