L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1797
Ci ho pensato (si tratta di qualche posto per discutere l'applicazione del teorico e del matstat). Suppongo che al momento qualcosa del genere sarebbe meglio farlo sotto forma di articoli e la loro successiva discussione.
Ha condiviso l'idea con l'amministrazione e ha ottenuto un'approvazione preliminare. Se avete idee e suggerimenti sul tema degli articoli, allora condivideteli qui.
La scienza è buona se fa risparmiare sforzi e tempo. Qui ho un'altra idea folle - raccogliere nuove foglie sulla base di spaccature di altre foglie, la domanda è: qual è la probabilità che questo abbia un effetto positivo e che appaiano nuove foglie, che hanno poca correlazione con quelle precedenti?
Come penso, questo approccio, a differenza del principio greedy, permetterà una riduzione più dolce della completezza del campione, e quindi dovrebbe rendere il segnale della foglia più stabile.
Toddler ha pubblicato un nuovo pezzo. Non l'ho ancora letto.
Apparentemente, un altro aggiornamento della macchina a moto perpetuo, con una maggiore capacità di attraversare il paese.
È davvero difficile selezionare gli argomenti dalla scienza complessa e ciò che sarebbe utile per le persone))).
Se da indicazioni, poi apparentemente applicazione pratica di vari modelli in interpretazione BP. Analisi di vari algoritmi NS per BP con collegamento a modelli matematici. Aspettativa probabilistica dei risultati NS. Gli algoritmi Theorver e MO, quali sono migliori, quali peggiori).
Mi piace quest'ultimo.
Grazie per il pensiero da leggere.))) C'è anche del materiale lucido sul matstat)). La conclusione generale che una serie può essere stimata / definita / caratterizzata da un modello e la definizione della trama minima per determinare un modello valido è un argomento.
Ci sono gruppi a invito chiuso qui sul sito
ma articoli migliori
Il NS leggerà la mente? Link.
Ho fatto un po' di casino con Arma. Mentre andavo a fondo alla questione, ho imparato un sacco di cose interessanti. Ho sempre pensato che il test della radice unitaria avesse qualcosa a che fare con l'unità immaginaria. Si è rivelato essere un test per la robustezza del filtro. arma è un filtro composto da filtri bi e k. Il filtro può essere rappresentato come un rapporto di polinomi B/A. Le loro radici sono chiamate zeri e poli. La loro posizione sul cerchio unitario è usata per giudicare la stabilità del filtro. Il test della radice unitaria è proprio questo.
Non c'è modo di rendere stabile il filtro di arma, con ar non c'è questo problema.
Si può dire che un filtro, si può dire che è un metodo che descrive BP. Se il modello descrive in modo instabile la VR, allora dobbiamo aumentare il numero di polinomi o passare a un modello più complesso o altro.
il NS leggerà la mente? Link.
Il lavoro era prima di NS e MO. I risultati nel riconoscimento dei modelli c'erano già da tempo, ma non sono stati scritti in questo modo. AI, NS, MO sono solo driver pubblicitari e promozionali )))) Uno scrubber AI è sempre più costoso di un semplice mocio)))
Penso che questo approccio, in opposizione al principio dell'avidità, permetterà una riduzione più dolce della completezza del campionamento, e dovrebbe quindi rendere il segnale della foglia più stabile.
Sarebbe meglio dirigere l'energia verso la generazione di nuove funzionalità... IMHO...
Se i segni sono buoni allora possiamo anche provare a predire gli estremi, ho circa 400 e 10 modelli, ma vedo che ho bisogno di decine di volte di più, i campioni di formazione possono raggiungere > 100 GB, wow )))) non ho quel tipo di potenza ...
Dalle immagini si può vedere che l'algoritmo è in grado di riconoscere qualcosa, ma è necessario costruire le caratteristiche ...
Il lavoro è stato fatto anche prima del NS e del MO. I risultati nel riconoscimento dei modelli c'erano già da tempo, ma non sono stati scritti in questo modo. AI, NS, MO sono solo driver pubblicitari e promozionali )))) Uno scrubber alimentato dall'AI è sempre più costoso di un semplice mop))))
Sì, certo )))) Mi piacerebbe vedere come riconoscono le immagini o generano il discorso con "if, then, else" che sarebbe hardcore)) Ma seriamente, stai dicendo sciocchezze!