L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1790
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
500k minuti :)
No, proviamo prima una semplice, solo il saldo e i prezzi
Come si fa a confrontare il saldo con il grafico senza la data?
E senza la data, come si fa a confrontare il saldo con il grafico?
Un cambiamento nel saldo significa che c'era una voce precedente.
Cambiare il saldo significa che c'era una voce precedente.
Approccio dubbio...
Approccio discutibile...
puoi tagliare le sezioni dell'EA che non funzionano. Sarebbe più accurato, e ci sono meno dati da analizzare.
puoi tagliare le sezioni dell'EA che non funzionano. Questo sarebbe più accurato e ci sono meno dati da analizzare.
Questo non funzionerà, credo. Se tagliamo le sezioni non di trading, nessun metodo di indicatori funzionerà.
Non funziona così, credo. Se togliete le sezioni di non trading, nessun metodo di indicatori funzionerà.
Le trame di trading sono aree di efficienza variabile dal profitto alla perdita. Hanno una stima dell'obiettivo. Le aree non commerciali sono quelle senza informazioni, se solo uno le esegue nel tester, saranno utili. Puoi usare le trame di trading per l'allenamento, non per la valutazione nel tester.
La stima principale non è fatta dall'indicatore ma dall'Expert Advisor.
500k minuti :)
No, proviamo prima una semplice, solo il saldo e i prezzi
In allegato.
Le trame di trading sono aree di efficienza variabile dal profitto alla perdita. Hanno un obiettivo di valutazione. Le trame non negoziabili sono trame non informative, a meno che non le eseguiate nel tester, nel qual caso saranno utili. Puoi usare le trame di trading per l'allenamento, non per la valutazione nel tester.
La stima principale non è dell'indicatore ma dell'Expert Advisor.
Questo non ha niente a che vedere con il trading, se si ha bisogno di informazioni dal grafico e queste possono essere ottenute senza saltare la storia, altrimenti sarà distorta e le stesse ampiezze delle onde saranno calcolate in modo errato. Al momento di entrare nel mercato queste informazioni sono già note, quindi sono necessarie per costruire il modello.
Ecco a voi.
Ho dovuto imparare Excel e arrotondare i dati del bilancio, perché non potevo leggere il file da R, devo aver ucciso un'ora per sputare e correggere in Excel
E senza la data, come si fa a confrontare il saldo con il grafico?
In realtà pensavo che il saldo contasse anche su ogni candela e che i grafici fossero comparabili))))).
Ho risolto questo problema prendendo la data/ora di inizio e di fine del saldo e allineando i prezzi del file OHLC con le stesse date. Quindi, il file OHLC inizia lo stesso minuto e finisce lo stesso minuto del saldo. Poi ho semplicemente interpolato (allungato) il saldo per il prezzo
questo è quello che sembra.
Potete controllare se tutto è a posto, almeno a occhio).
Ora sperimenteremo
UPD=============
Ho preso un caffè e ho pensato, interpolare non è giusto, ci può essere un forte bias se il TS non ha scambiato per molto tempo. Merda, ho bisogno di ..... per contare il saldo su ogni candela come nella realtà, altrimenti non funziona, altrimenti le barre irrealistiche saranno....
Puoi contare il saldo di ogni candela? Non sono in vena di codificare e pensare :)