L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1784
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quella sensazione che si prova quando si vuole costruire un modello su dati macroeconomici (i numeri dell'occupazione americana) ma ci si imbatte in un coronavirus
Sì, sì, i nostri modelli sono riqualificati...
Ecco un link per scaricare i file, anche il file compresso non entra nel forum
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
Allenare il modello sui miei segni, mi chiedo quale sarà l'acurasi
Ma se si aumenta il campione a un anno (2019), si può vedere almeno una tendenza per il 2018
Dall'unione dei due campioni otteniamo Accuracy=68.06261099940409
E, dal grafico, sembra che la tendenza dei nuovi alberi sia andata di traverso.
Ho deciso di allenare separatamente i due campioni perché dovevo potarli, come hai detto tu il risultato:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
Quella sensazione che si prova quando si vuole costruire un modello su dati macroeconomici (i numeri dell'occupazione americana) ma ci si imbatte in un coronavirus
)))
Dalla fusione dei due campioni è venuto fuori Accuracy=68.06261099940409
E dal grafico risulta che la tendenza dei nuovi alberi è andata di traverso.
quindi il tuo e il mio segno sono insieme?
Ваша Accuracy=65.46896295378517
La mia precisione=68.03370090447281.
Questo è un grande segno che hai! 3% di differenza, è molto significativo... Devi avere i tuoi cartelli impostati per questa particolare ZZ?
1) E un'altra domanda come si fa a fare il ketbust trade in mt4?
2) Posso fare trading in mt4 usando R, per esempio, per scrivere un segnale in un file .tt e lasciare che il mio EA legga il file e apra/chiuda una posizione in mt4?
)))
Quindi i tuoi segni e i miei sono insieme?
Sì.
Posso darti un campione con il mio - forse il tuo metodo di allenamento mostrerà risultati diversi.
È un gran bel segno quello che hai! 3% di differenza, è molto significativo... Devi avere i tuoi tratti impostati per questa particolare zona?
In realtà il 3% rientra nel margine di errore, se si fanno centinaia di migliaia di modelli come ho fatto prima, la variazione può essere fino al 10%.
Sì, ho un sacco di ZZ legate all'obiettivo. Tuttavia, dirò che diversi strumenti hanno diversi spread ZZ ottimali e i risultati saranno migliori se lo aggiusto. Infatti, ZZ è un ritorno del prezzo al passato senza cambiare la tendenza.
1) E un'altra domanda, come si fa a scambiare il ketbust in mt4?
2) Posso fare trading in mt4 attraverso R, per esempio scrivere un segnale in un file tht e avere un EA da mt4 che legge il file e apre/chiude una posizione
1. Sto facendo trading in MT5. Ho una classe di interpretazione di modelli, ma non è mia, quindi non posso distribuirla.
2. Sì, certo che si può lavorare attraverso un file, è così che lavorano molte copiatrici commerciali...
Sì.
1) Posso darvi un campione con il mio - forse il vostro metodo di allenamento mostrerà risultati diversi.
2) In realtà il 3% rientra nel margine di errore, se si fanno centinaia di migliaia di modelli come facevo io, lo spread può arrivare al 10%.
3). Sì, certo che si può lavorare attraverso un file, è così che funzionano molte copiatrici...
1) No, non dovresti, almeno non ancora, la cosa principale sono i segni.
2) Per esperienza, per così dire - più l'errore è vicino al limite delle possibilità del modello, più piccola è la portata dell'errore, se il modello ha dato il 55% allora il 5% è un errore ma se il limite del modello è il 68% allora la portata è meno dell'1%
3) Quale dovrebbe essere il nome di questo tipo di programmi/consiglieri? Come cercare su Google? Sono solo un novizio completo in MT4/5, ho alcune idee per algoritmizzare, se vuoi partecipare, sarei felice di farlo.
1) No, non dovresti, almeno non ancora, la cosa principale sono i segni.
2) Per esperienza, come - più l'errore è vicino al limite delle possibilità del modello, più piccola è la gamma di errore, se il modello dà il 55% allora il 5% è un errore, ma se il limite del modello è il 68% allora lo spread è meno dell'1%
3) Quali sono i nomi di questi tipi di programmi / Expert Advisors? Come cercare su Google? Sono solo un novizio completo in mt4/5, ho alcune idee per algoritmizzare, se vuoi partecipare, sarei felice di
1. ok.
2. Forse sono arrivato al 60% meglio lì.
3. Sì, quindi cercate "Deal Copyer". è un'opzione. Dipende dalle idee.
Ragazzi, guardate !!!! Non prendetela come una pubblicità, ma sono stato ad un open day dove hanno parlato della formazione e sapete che i risultati complessivi sono stati positivi.
Prima di tutto, si può imparare Python, e in secondo luogo, insegnano ad usare librerie ben note. Il presentatore, tuttavia, ha mentito un po' su una delle mie domande, ma è una cosa banale, quindi per favore, chi vuole migliorare le sue conoscenze in questo campo. Hanno anche un lavoro assicurato.
https://neural-university.ru/main.
Ma non sto facendo pubblicità, sto solo consigliando, che i moderatori non mi bannino......
3. Sì, quindi cerca "copiatore di accordi".
grazie
Dipende dalle idee.
Eccone uno per esempio.
Algoritmo di tendenza normale, nessun parametro, nessun ritocco, c'è solo un'oscillazione che leviga una linea di segnale
Penso che questo robot non ha parametri, non ha ottimizzazioni, non ha MO, solo adattabilità e analisi spettrale. Non puoi farlo con indicatori ordinari. Non avrai successo con 1700 punti dopo 7 mesi.
Se volete implementare un tale robot dovreste scrivere in MT4 il metodo delle componenti principali e il calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson.
Se non sai come usare Mt4, non puoi implementarlo correttamente.
grazie
Eccone uno, per esempio.
Il solito algoritmo di tendenza, nessun parametro, nessun tweak, c'è solo uno sweep che leviga una linea di segnale
Penso che questo robot non abbia parametri e non abbia ottimizzazioni, solo adattabilità e analisi spettrale. Non puoi farlo con indicatori ordinari. 1700 punti in 7 mesi.
Se volete implementare un tale robot dovreste scrivere in MT4 il metodo delle componenti principali e il calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson.
Se non so come farlo, cercherò di usare R in un modo diverso.
Quella sensazione quando si vuole costruire un modello su dati macroeconomici (numero di posti di lavoro negli Stati Uniti) ma ci si imbatte in un coronavirus
Un fattore esterno non può essere significativo su un grande tratto. Devi prendere un gruppo di quelli vicini, almeno un paio di più. Questo è più accurato. Il coronavirus non può essere preso in considerazione, anche se si può/deve paragonarlo alle crisi. Almeno evidenziare quali fattori rimangono significativi.