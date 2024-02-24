L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1788
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È facile da guardare, si evidenziano le sezioni e si vede come l'AFC di queste sezioni differisce in tutti i TF e si devono cogliere le differenze.
Cap ... )))
Cap ... )))
Ci sono zone di lunghezza sufficiente con prestazioni diverse di diverse logiche EA, e ci sono zone di drenaggio brevi, se si guardano i rapporti, il tasso di drenaggio è sempre superiore all'aumento del deposito, e di solito dopo un grande drenaggio non ci sono dati. Ci sono zone di piccole prugne e di solito BP ritorna alla zona di prestazioni soddisfacenti del gufo. Cioè l'ACH può anche essere in ritardo.
Dang sto affettando in circles)))))
Non so, pensare, provare, come per me il punto di ingresso è più semplice e più oggettivo, ma è imho
Cosa posso darti di specifico per testare la tua ipotesi?
Cosa dovrei darti esattamente per testare la tua ipotesi?
Solo un prezzo, e un obiettivo segnato - che cosa è il TS che funziona che cosa è il sistema che incasina come vettore 00001111100
Puoi semplicemente disegnare la fase nella bilancia in questo modo
Ma è banale, è meglio considerare l'angolo di pendenza
Se non si conosce il prezzo e il grafico dell'equilibrio, posso provare.
Una giustificazione per l'applicazione dei metodi radioamatoriali è il teorema di Karunen-Loeve per decomporre un processo casuale in una serie di funzioni ortogonali. Questo è in parte simile alla decomposizione di Fourier, ma differisce significativamente in quanto i coefficienti sono variabili casuali piuttosto che numeri.
I problemi nell'applicazione di questa decomposizione per noi sono che a) i prezzi nell'approssimazione zero sono simili a SB, per cui questa decomposizione non ha valore predittivo b) nell'approssimazione più precisa, i prezzi sono essenzialmente e complessivamente non stazionari, il che porta a una fondamentale inapplicabilità di questo teorema (ACF futuro sconosciuto).
semplicemente il prezzo, e l'obiettivo segnato - cosa sta lavorando il TS, cosa sta incasinando il sistema come vettore 00001111100
Guarda, la variante più semplice - se abbiamo aperto e c'è un profitto durante l'intervallo di tempo mettiamo "1", e se c'è una perdita mettiamo "0"?
Cosa dobbiamo fare con i settori che non abbiamo scambiato? Si scopre che ci saranno 3 valori dell'obiettivo?
Una giustificazione per l'applicazione dei metodi radioamatoriali è il teorema di Karunen-Loeve per decomporre un processo casuale in una serie di funzioni ortogonali. Questo è in parte simile alla decomposizione di Fourier, ma differisce significativamente in quanto i coefficienti sono variabili casuali piuttosto che numeri.
I problemi nell'applicazione di questa decomposizione per noi sono che a) i prezzi nell'approssimazione zero sono simili a SB, per cui questa decomposizione non ha valore predittivo b) nell'approssimazione più precisa, i prezzi sono essenzialmente e complessivamente non stazionari, il che porta all'inapplicabilità di questo teorema in principio (ACF futuro sconosciuto).
Quale potrebbe essere il cast dello stato BP? Quali parametri considerare in prima approssimazione, medie, comportamento descrittivo, come graduare, corrente, come rapportare la scala dal mese al minuto e al tick.
Solo il prezzo, e il target segnato - che cosa sta lavorando il TP, che cosa il sistema sta incasinando nella forma del vettore 00001111100
Ad essere onesti non ho capito subito che ad ogni prezzo bisogna mettere 0 o 1)))))
Basta che mi mandi il prezzo e il grafico del saldo e lo farò.
Per quale periodo di sconto?Basterà un rapporto standard?
Per quale periodo devo scontare?Il rapporto standard si adatta?
per qualsiasi periodo che si desidera, ma entro limiti ragionevoli, ma per favore solo il prezzo e il saldo, niente di troppo, in modo da non tormentare il mio computer portatile)