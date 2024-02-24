L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 171
bisogno di rinunciare al prezzo nella visione di BP, è la visione più ridicola per il MoD, nel caso del mercato. imho...
ma come rappresentarlo...
1) Avete un intervallo di tempo tra questi periodi?
2) Il modello si è esaurito, è stato riconosciuto e molte persone hanno iniziato a sfruttarlo. A causa di questo, si sta trasformando in un modello inverso.
3) Attualmente sto lavorando su un TS che usa metodi grafici. Secondo me, se c'è un modello di lavoro, è qui.
4) Vorrei fare qualche dettaglio in più al mio post precedente. Mi sembrava di avere più o meno analizzato le barre separate lì. Ma in realtà non è così. L'analisi delle singole barre ha il diritto di esistere, ma queste barre chiave di solito non si trovano nella zona dei top.
1) per quanto mi ricordo non lo è, le foto non sono recenti, non mi ricordo più...
2) è bello che non sono l'unico a pensarla così.
3) anch'io... posso anche entrare con uno stop in tre tick e prendere 1k2 , 1k5 nel 50% dei casi, ma matematicamente è impossibile, quindi è spazzatura
4) tutti devono sapere come cercare
Se c'è qualcuno che è bravo a programmare le divergenze, possiamo provare a implementare un modello così complicato e testarlo
Qui è dove non sono d'accordo con te. :) Sono abbastanza sicuro che i metodi grafici possono e devono essere formalizzati. Forse a causa di una certa complessità c'è una divisione tra il 95% e il 5% di coloro che hanno successo. Ma se c'è un modo per avere successo nello scambio, è proprio in questo settore. In ogni caso, posso vedere molto sullo schermo, anche se non evita gli errori. Tuttavia, c'è sempre uno scenario alternativo. E la buona notizia è che se tutto è corretto e TEMPO da riconoscere, non è molto difficile passare a uno scenario alternativo, anche con alcune (piccole) perdite.
Non farò un riferimento, perché in diversi post manca un dettaglio importante.
Il valore della variabile obiettivo non può corrispondere ai valori del predittore nel tempo, cioè il valore della variabile obiettivo deve essere spostato all'indietro. Se di 1 allora è un passo avanti, se di 10 allora sono dieci passi avanti.
La variabile obiettivo, l'insegnante, deve guardare avanti.
Per illustrare questo punto è stato espresso un pensiero qui sul thread che evidenzia più chiaramente la sfumatura della variabile target che è davanti ai predittori.
Il punto è questo. Prendiamo le inversioni, come il Machka per esempio. Da queste inversioni sulla storia andiamo avanti e segniamo l'inversione in questione nel passato dopo la quale il prezzo è cambiato di un certo numero di pips, per esempio di 100. L'abbiamo trovato. Prendiamo la prossima inversione e cerchiamo un cambiamento di 100 pip e quindi formiamo il maestro. Questa idea dimostra molto chiaramente l'approccio di formazione della variabile obiettivo: la variabile obiettivo dovrebbe realizzare "guardando avanti", il che è abbastanza fattibile sui dati storici. È la variabile target, non l'applicazione dell'operatore predict, che fornisce previsioni dal modello.
C'è un'altra importante sfumatura in questa idea. È abbastanza ovvio COSA prevediamo: prevediamo il futuro aumento/diminuzione del prezzo di 100 pips. Questo è in contrasto con ZZ, che è segnato "1" per un ginocchio verso l'alto e "0" per un ginocchio verso il basso. Se ci pensate, COSA stiamo prevedendo?
Quindi i requisiti per la variabile obiettivo sono:
1. La variabile obiettivo deve guardare avanti
2. Ci deve essere una chiara comprensione di COSA stiamo prevedendo.
Queste sembrano idee ovvie, ma in pratica non possono essere realizzate: o gli stivali sono troppo stretti, o c'è qualcos'altro che ostacola...
PS.
Su mia richiesta, l'idea è stata testata, ma non è stato possibile trovare alcun fattore predittivo per la sua attuazione.
Vi rispondo a entrambi.
Alexey!
Secondo me, lei sopravvaluta l'importanza di strumenti formali come la "convalida incrociata" o i "comitati di modelli".
Quando si sviluppano modelli, ci deve essere un criterio di valutazione, che non ha NULLA, NULLA a che fare con il processo di apprendimento.
Lasciatemi elencare questi criteri:
1. Convalida del modello su un intervallo di tempo PER l'intervallo di allenamento.
2. Esecuzione dell'Expert Advisor che utilizza il modello nel tester di strategie. Inoltre, l'Expert Advisor non ha MM, è il più primitivo. Niente stop, Take Profit, ecc.
Se in qualsiasi punto, i risultati ottenuti sono molto diversi da quelli ottenuti durante l'addestramento, allora il modello viene REBUILDATO, cioè i predittori non hanno capacità predittiva per la variabile obiettivo. I criteri elencati non dicono cosa fare, come cambiare - questi criteri dicono una cosa: IL MODELLO È RESTITUITO.
PS.
Per gli ardenti sostenitori di MCL noto che senza tutte quelle azioni e strumenti che sono discussi in questo thread, il tester non dà alcuna base per speculare sul comportamento futuro del sistema di trading. Il tester dice: "Questi sono i risultati per questo periodo di tempo". Questo è tutto. Il tester dà esattamente una cifra, per esempio, il fattore di profitto che è legato a un certo periodo storico. E si possono ottenere statistiche solo in R. E il tester è una parte finale della progettazione del modello, ma non sostituisce l'intero processo di sviluppo.
Quindi, se c'è qualcuno che è bravo a programmare le divergenze, possiamo provare a implementare un modello così complicato e testarlo
Alexey!
2) Il tester dà esattamente una cifra, come il fattore di profitto, che si riferisce a un periodo storico specifico. E le statistiche possono essere ottenute solo in R. E il tester è la parte finale del design del modello, ma non un sostituto dell'intero processo di sviluppo.
Signor SanSanych,
Non c'è bisogno di parlare di comitati, è un caso speciale nel processo di selezione dei modelli. Riguardo alle convalide - no, non le sopravvaluto.
2) MT non dà la distribuzione delle statistiche.