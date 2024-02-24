L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 173
Tutto vero, ma questo modello è molto barbuto, tutti lo sanno da molto tempo, quindi...
E ora il classificatore più semplice l'avrebbe rilevato, per una serie questa interpretazione di prezzo, volume e OI non è un dato sufficiente, avete bisogno almeno di orderbook e tape con le direzioni dei deal, e nel caso del forex, poiché questa informazione non esiste, dovreste prenderla dai mercati liquidi occidentali dei futures.
Con i volumi reali la situazione è simile.
Purtroppo non ne ho il diritto e francamente non ho voglia di approfondire, dopo tutto prendiamo soldi l'uno dall'altro)))) Ma 2 anni fa, quando lavoravo con SAM, elaboravo più di 500 chip all'ingresso della rete neurale e avevo circa 30 uscite, ma il tempo passa... ;)
Il modello, anche se barbuto, è prezioso perché ha un "significato fisico". Un OM in aumento mostra che il denaro sta andando in questo movimento di prezzo! E sono il carburante che muove il prezzo. OM non è un derivato di un grafico (come gli indicatori tecnici, per esempio), è un parametro indipendente. Non può essere imbrogliato. C'è un afflusso di denaro - l'OM sale. Il denaro sta uscendo dal mercato - l'OM inizia a scendere. Tutto è chiaro e interconnesso, praticamente una legge di mercato. Quindi l'OI può e deve essere usato. Ma non tutti sanno come fare. E nel Forex, non è nemmeno direttamente disponibile, come lei ha scritto correttamente.
Con i volumi reali la situazione è simile.
Dai, prendo il volume e l'OI dai futures sulla sterlina con il CME, prendo anche il volume in tempo reale da delta cluster. Quindi tutto è disponibile, e la differenza tra i futures e lo spot è solo pochi pip, quindi.....
Quindi è probabilmente più redditizio scambiare futures che spot?
Chi può discutere con questo? L'OI è una caratteristica molto importante, una delle più importanti, solo i modelli sono diventati un po' più "complicati", non così semplici come affermato sopra dal rispettatoMihail Marchukajtes
Quindi il grafico dice: ASPETTATI un'inversione, per esempio oggi nella sterlina. Il volume è giù, l'OI è giù, il tasso di cambio è giù, le raccomandazioni, diventano forti al rialzo. Non significa che oggi saliremo, significa che dobbiamo cercare un punto di ingresso per comprare). Ho comprato dal basso, ma prima ho venduto perché il TS, non si può andare contro.... Beh, ancora una volta, anche se c'è un errore, cerchiato in rosso, ma ancora nel complesso molto buono, e l'acquisto dal basso in conformità con le raccomandazioni sul OM, penso anche tenere più a lungo, se lo stop non lo farà fuori, perché il Lunedi penso che la sterlina continuerà a crescere, e molto significativamente...... IMHO
Non credo che faccia molta differenza se le coppie si muovono all'unisono.
L'analogia sui 3 pixel e l'HD è molto pertinente, secondo me, a ciò che fa la maggior parte delle persone qui.
I modelli redditizi non vengono fuori nemmeno con 10000 o 500 predittori, ma con meno, diciamo, 10. Stipare 500 predittori nel Servizio Statistico Nazionale è un idiota. I rumori affogheranno tutto là fuori. Non mi sorprende che non abbia funzionato bene.
Il 90% del problema (l'altro 10% è formare candidati predittori e scegliere il metodo MO) è la selezione imparziale del modello. In qualche modo il collo di bottiglia è spesso nel modo in cui si interpretano i risultati dell'allenamento e li si applica.
Sono sicuro che anche con molte e molte informazioni, rovinare un esperimento può essere molto facile. E non si tratta del metodo o dei dati (che saranno comunque rumorosi), ma di come separare un modello formato sul rumore da un modello formato sul segnale.