L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 164
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, no, ma volevo davvero dirtelo... Seriamente, vi avrebbe risparmiato un sacco di domande, e il risultato dei vostri sistemi sarebbe stato migliore. Beh, cosa si può fare, l'orgoglio è una grande cosa :-)
Allora diteci. Sentiamo.
OK, ve lo dirò, ma è solo un segreto.......
Prima di automatizzare qualsiasi processo, dovete scoprire cos'è quel campo e come lavorarci. Sei arrivato sul mercato con un bagaglio di conoscenze nella programmazione e in tutti i tipi di altre scienze. Ma credo che nessuno sia interessato a studiare il mercato, e questo è il vostro grande errore. Quindi ascoltate qui. Non voglio menare il can per l'aia, descrivere i ditirambi, ecc. Andrò dritto al punto.
Avete notato che non è raro che TS funzioni ieri, e poi oggi non è disposto a lavorare, o funziona con errori. Si tratta del contesto della giornata di trading, e questo contesto è formato da tre valori.
Il risultato del trading in borsa è il volume scambiato durante il giorno, l'Open Interest dello stesso giorno e la differenza tra l'apertura e la chiusura di questo giorno. E questo contesto, più lo sfondo delle notizie, le aspettative ... formano una sorta di predisposizione. Ok, quindi è di nuovo acqua, in breve.
Ogni giorno conosciamo il volume di scambio del giorno precedente, l'Open Interest e la differenza tra Open e Close. Siamo interessati non ai valori attuali, ma ai loro cambiamenti, quindi dovremmo addestrare il nostro TS in base a questi cambiamenti.
In breve. Oggi: Volume diminuito, OM aumentato, Dclose aumentato. Salviamo i dati per addestrare la rete nei giorni in cui la situazione era la stessa e addestriamo la rete a lavorare in quei giorni. Questo è tutto.
Tre variabili - 9 possibili stati del mercato. Allena i tuoi 9 TS per ogni stato e sarai felice!!!!!!!!!!!
Ci sono statistiche usate per determinare le probabilità di accadimento degli eventi evidenziati in blu nel diagramma?
Come sono state determinate le "aspettative"?
Ci sono statistiche usate per determinare le probabilità di accadimento degli eventi evidenziati in blu nel diagramma?
Come sono state determinate le "aspettative"?
Questo è solo il contesto della giornata di trading, cioè le raccomandazioni. Ho un indicatore che costruisce queste differenze per poter salvare la storia per il giorno necessario. Altrimenti, sono solo raccomandazioni. Inoltre, ci sono solo 4 situazioni nella foto, anche se in realtà ce ne sono 9. Quindi...
Bene, come avete trovato queste "raccomandazioni" - avete raccolto delle statistiche?
Per esempio, hai analizzato 824 sessioni di trading in cui il prezzo stava salendo, il volume stava salendo, l'OI stava salendo e in base all'analisi della successiva dinamica dei prezzi hai determinato che nell'89% dei casi il prezzo "ha continuato a salire" di almeno l'x%?
Bene, come avete trovato queste "raccomandazioni" - avete raccolto delle statistiche?
Per esempio, hai analizzato 824 sessioni di trading in cui il prezzo stava salendo, il volume stava salendo, l'OI stava salendo e in base all'analisi della successiva dinamica dei prezzi hai determinato che nell'89% dei casi il prezzo "ha continuato a salire" di almeno l'x%?
No, queste raccomandazioni sono fondamentali. Devi solo capire il significato di OM e Volume. Cercate sul web e capirete subito tutto. Leggi, è già spiegato su molti siti web perché è così...
Quindi, non ci sono statistiche e il "modello" è solo una tela bianca?
Quindi, non ci sono statistiche e il "modello" è solo una tabula rasa?
Specialmente per i pigri come te Dmitry
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/