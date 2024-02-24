L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1632
Wow, sei bravo, sei esilarante)))
Amico, stai diventando più giovane ora..... Lo so, quindi ascoltate attentamente, ve lo dico per la penultima volta (l'ultima volta sarà un video). È grazie a persone come te che voglio fare un video, per non dover spiegare ogni volta l'essenza dell'esistenza. Esiste un modello causale della formazione dei prezzi. Non temporale, ma causa-effetto. Quindi la ragione del cambiamento dei prezzi è dovuta ai seguenti fattori.
Prima gli opzionisti formano l'aspettativa del mercato deformando il sorriso della volatilità. Poi secondo questa aspettativa o internet (gli ottici possono sbagliarsi) c'è un volume di trading con un delta. Il volume mostra il numero di partecipanti delta indica la direzione del volume scambiato + interesse aperto. Solo allora il prezzo cambia in accordo con il volume scambiato, e solo allora gli indicatori cambieranno i valori che voi TUTTI state cercando di usare per la previsione del prezzo. Cioè, state cercando di prevedere la causa. Beh, chi di noi non è al corrente????
Avete tutti questi dati per il SI, ma li avete per il bitcoin? Quindi non pi...di.... Mi stai dando sui nervi. Imparare le basi, signori..... Ecco perché il mio approccio funziona, a differenza del vostro. Il tuo può anche essere fattibile, ma se non è basato sul modello di cui sopra, la probabilità di casualità nel tuo lavoro è alta. Ci sono domande?
nessuna domanda ))
Bene, allora costruite su questo e sarete felici. E quello che Max ci ha mostrato sull'econometria è anche un tema, quando si opera con i dati giusti dall'inizio.
Questo è qui, pensaci ora che ho raccolto CI. Cioè, alla fine, il TS sarà OI+Volumi+Delta. Manca solo un sorriso. Ma il trucco del sorriso non è nel sorriso stesso, ma nel suo cambiamento. Il sorriso non è possibile ottenere automaticamente nel TC ed è per questo che voglio ottenere un lavoro ufficialmente in un fondo di investimento, quindi con l'aiuto di programmatori locali (che sono certamente nei fondi) per iniziare a ottenere ulteriori dati, non solo un sorriso, e forse qualcos'altro, poi vivrò..... Mi comprerò una mucca che darà latte :-)
E poi mi sono stancato di ammazzare il tempo su compiti semplici per i quali il solito proger spende 5 minuti, e sono un paio di settimane. Sad......
Dimmi solo come dei volumi insignificanti in opzioni possono modellare qualcosa nel nostro mercato?
Stanno intrinsecamente modellando le aspettative del mercato. Le opzioni SI modellano le aspettative del mercato per quel particolare strumento. Questo è ciò che i commercianti di opzioni pensano sul prezzo futuro dell'attività sottostante. Non si sa se pensano correttamente o meno, ma le loro aspettative sono note dalla curva del sorriso e dalle posizioni dell'opzione. Poi il volume della posizione viene scambiato secondo questa aspettativa oppure no. Nessuno ha detto che fosse così semplice. Basta usare questi dati e guardare il mercato da questo punto di vista, si entra in un gruppo di professionisti che anche imbrogliare l'altro e cercare di barare, ma non utilizzare queste informazioni si gioca solo alla roulette. IMHO naturalmente.
Ecco un consiglio. Seguite durante il giorno questa tavola, anche se al chilo, anche con un ritardo di 15 minuti per gli utenti liberi e a destrezza sarete estremamente sorpresi come si scopre tutto è semplice.
Questa schermata è per l'opzione della sterlina sul CME, se non mi sbaglio. La linea nera è lo sciopero attuale. Frecce per il cambio della barra. Cioè, i cambiamenti nel valore delle opzioni
Voglio usare io stesso i dati delle opzioni. Forse funziona perché lo dicono loro - psicologia, non logica.
È possibile ottenere informazioni sulle opzioni tramite Quick, vorrei dare ordini commerciali anche lì, ma costa - nessuna voglia di fare squadra?