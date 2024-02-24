L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1637
Oltre a questo, TradingView in un browser è il nuovo standard per il trading, gli MQL hanno già perso per sempre l'intera questione delle criptovalute. Ho mostrato a un trader come usare MT, è rimasto scioccato... È come caricare un grammofono. Hanno fatto una versione web, ma hanno bandito gli EA )) circo.
Io al contrario non posso aspettare che qualche criptovaluta aggiunga mt, il browser è lento. Sto già pensando di scrivere il mio stack di scalper.
Non posso aspettare che qualche borsa di criptovalute aggiunga mt, il browser è lento. Sto già pensando di scrivere il mio stack di scalper.
Sono molto felice di scaricarlo da BitForex, non ho bisogno di registrarmi su BitMEX, lo spread è ridicolo, c'è un conto demo direttamente da MT.
È già fatto )) Anch'io ho aspettato a lungo. Ecco il link per scaricare MT5.
Sto trattando con BitForex, le stesse quotazioni di BitMEX, lo spread è ridicolo, c'è un conto demo direttamente da MT, non c'è bisogno di registrarsi sulla borsa, presenta in breve)
Interessante
Guarda cosa mi è venuto in mente in risposta alla tua ilarità:
Ho fatto uno spostamento dell'ora di Mosca rispetto all'ora americana, cioè ho tenuto conto dello spostamento di 1 ora. E non riesco a capire se ho considerato correttamente - diciamo che a marzo hanno +1 ora aggiunta a novembre, in modo che avrebbero lo stesso tempo che abbiamo noi, è necessario sottrarre 1 ora dal nostro tempo (senza considerare la costante di correzione)? L'idea è che se i Si sono commerciati per lo più da stranieri, allora dovremmo essere guidati dal loro orario, dato che iniziano a lavorare alle 10 di sera, quindi il nostro orario dovrebbe essere spostato di un'ora in estate.
Di seguito sono riportati i grafici che mostrano la deviazione della probabilità dei tre obiettivi dai dati del campione in percentuale a seconda del valore scelto del predittore - l'ora in questo caso.
Tempo di Mosca senza correzione dell'ora, lo strumento è Si.
dopo la regolazione
E qui si tratta solo di dividere il predittore in parti su una "griglia" per costruire alberi.
Tempo 16:48
Siete degli idioti?
Non è chiaro se 1 predittore è diviso esternamente in diversi e alimentato già come 5 predittori. Piuttosto è ancora fatto internamente, come valori di split precalcolati. E dividono per settori.
Sono d'accordo che questo è più efficiente della mezza divisione nell'algoritmo ad albero classico.
