Evgeny Dyuka:
Oltre a questo, TradingView in un browser è il nuovo standard per il trading, gli MQL hanno già perso per sempre l'intera questione delle criptovalute. Ho mostrato a un trader come usare MT, è rimasto scioccato... È come caricare un grammofono. Hanno fatto una versione web, ma hanno bandito gli EA )) circo.

Io al contrario non posso aspettare che qualche criptovaluta aggiunga mt, il browser è lento. Sto già pensando di scrivere il mio stack di scalper.

 
Rorschach:

Non posso aspettare che qualche borsa di criptovalute aggiunga mt, il browser è lento. Sto già pensando di scrivere il mio stack di scalper.

È già fatto )) Anch'io ho aspettato a lungo. Ecco il link per scaricare MT5.
Sono molto felice di scaricarlo da BitForex, non ho bisogno di registrarmi su BitMEX, lo spread è ridicolo, c'è un conto demo direttamente da MT.
 
Evgeny Dyuka:
È già fatto )) Anch'io ho aspettato a lungo. Ecco il link per scaricare MT5.
Sto trattando con BitForex, le stesse quotazioni di BitMEX, lo spread è ridicolo, c'è un conto demo direttamente da MT, non c'è bisogno di registrarsi sulla borsa, presenta in breve)

Interessante

Mihail Marchukajtes:

Guarda cosa mi è venuto in mente in risposta alla tua ilarità:

Ho fatto uno spostamento dell'ora di Mosca rispetto all'ora americana, cioè ho tenuto conto dello spostamento di 1 ora. E non riesco a capire se ho considerato correttamente - diciamo che a marzo hanno +1 ora aggiunta a novembre, in modo che avrebbero lo stesso tempo che abbiamo noi, è necessario sottrarre 1 ora dal nostro tempo (senza considerare la costante di correzione)? L'idea è che se i Si sono commerciati per lo più da stranieri, allora dovremmo essere guidati dal loro orario, dato che iniziano a lavorare alle 10 di sera, quindi il nostro orario dovrebbe essere spostato di un'ora in estate.

Di seguito sono riportati i grafici che mostrano la deviazione della probabilità dei tre obiettivi dai dati del campione in percentuale a seconda del valore scelto del predittore - l'ora in questo caso.

Tempo di Mosca senza correzione dell'ora, lo strumento è Si.


dopo la regolazione


 

E qui si tratta solo di dividere il predittore in parti su una "griglia" per costruire alberi.

Tempo 16:48


 
Evgeny Dyuka:
Siete degli idioti?
Zhenya guarda che cognome interessante hai. Perché non ne segue il significato? Dyuka, non rovinare l'umore della gente...
 
Aleksey Vyazmikin:

E qui si tratta solo di dividere il predittore in parti su una "griglia" per costruire alberi.

Tempo 16:48


Dove trovare una ragazza come questa che sa come muoversi in una rete neurale? Quindi puoi inveire contro johnnshpohan su questo tipo di cose. Penso che dovremmo trasferirci nella capitale. È lì che sembrano concentrarsi tutti.
 
Aleksey Vyazmikin:

E qui si tratta solo di dividere il predittore in parti su una "griglia" per costruire alberi.

Tempo 16:48


Una spiegazione troppo breve.
Non è chiaro se 1 predittore è diviso esternamente in diversi e alimentato già come 5 predittori. Piuttosto è ancora fatto internamente, come valori di split precalcolati. E dividono per settori.
Sono d'accordo che questo è più efficiente della mezza divisione nell'algoritmo ad albero classico.
 
Mihail Marchukajtes:
Dove si può trovare una ragazza come questa che sa come muoversi in una rete neurale? Mi piacerebbe trovare una ragazza che conosca le cose della rete neurale in modo che possa pontificare su questi argomenti. Penso che dovremmo trasferirci nella capitale. È lì che sembrano concentrarsi tutti.

Con una signora così, è probabile che tu debba fare il bucato e mangiare i tuoi pasti :)

