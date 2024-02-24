L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1635
Il manichino non passerà la convalida automatica, deve aprire e chiudere i trade.
Non capisco gli amministratori di MQL5, l'argomento è promettente, e hanno creato tutte le condizioni per stroncarlo sul nascere.
Ho cercato sul mercato EA basati su reti neurali - non uno solo vero! Non capisco come gli amministratori di MQL5 siano così impegnati con i loro programmi da non sapere cosa fare con loro.
è tutto per poter scrivere script e librerie in mql, per poter sviluppare i loro "prodotti" ... , scrivere migliaia di righe di codice che sono state scritte da tempo in altri linguaggi, soffrendo, piangendo )
Ho setacciato il mercato alla ricerca di esperti costruiti su reti neurali - neanche uno vero! Sono tutti falsi.
Ci sono un sacco di esperti pagati e non pagati, ci sono articoli, non stai prestando attenzione.
Dovresti prestare attenzione. All'inizio (5-10 anni fa) le società di intermediazione resistevano al mashobuch, pensavano che i babbei avrebbero fatto caramelle dal letame. Ma ora hanno capito che tutto va bene, lo scarico sta andando secondo i piani e MO viene promosso e sostenuto in ogni modo possibile, presto Keras in Mql sarà in grado di lavorare con python e vendere, non preoccuparti.
Mi è successo)) Oggi è nato il mio primo algoritmo normale... Il problema è che sono autodidatta, conosco e programmo solo in R, l'algoritmo lavora naturalmente su binari R ed è molto sensibile alla velocità di esecuzione, il fatto è che ho bisogno di un robot... Come fare un mazzo, attraverso quale terminale, quali strumenti? Chi può aiutare?
Ecco un esempio di un Expert Advisor relativo a R
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
Non funziona a causa dell'obsolescenza della libreria di reti neurali usata in R, ma potete usare questo esempio per collegare il vostro codice in R
