L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1521
Wow, anche in russo, grazie.
Abbiamo iniziato con la buona salute e finito con le onde Elliott. Non sono stati proposti metodi matematici per prevedere i tempi finanziari, tranne che per determinare la persistenza della serie, che è già chiara.
Il primo è iniziato con una buona salute e si è concluso con le onde di Elliott. Non sono stati proposti metodi matematici per prevedere i tempi finanziari, tranne che per determinare la persistenza della serie, che è già chiara.
Quindi, niente di nuovo, eh.
Quindi continuerò a lavorare per dividere l'albero.
Il grafico mostra le iterazioni di divisione con le loro foglie (X) sotto forma di accumulo di profitto per ogni foglia (Y) della divisione al di fuori del campione di formazione.
Dal grafico segue che dividere l'albero può produrre catene logiche alternative, comprese quelle che descrivono un'area diversa dello spazio, ma con gli stessi risultati o migliori.
Il problema qui è che tutte le foglie devono essere combinate in un unico sistema e dare dei pesi basati sulla loro correlazione tra di loro e sulla completezza della copertura dello spazio campione, e non so quali formule usare in questo caso, purtroppo.
Ho notato che se si divide il mercato in stati condizionali, si addestra il modello per ciascuno di essi e si passa da uno all'altro, allora i risultati sono migliori
Questo è quello che sto facendo con Hmm.
Ha senso che sia migliore, ma come distinguere gli stati?
O su automi (clustering), senza insegnante. Vale a dire che si distinguono diversi stati nascosti, che ovviamente differiscono per stato. statistiche. Gli esempi di cui sopra sono stati lanciati.
o a caso
Qualche metodo di clustering trovato per questo? Dopo tutto, dovrebbe avere, diciamo, transizioni morbide da un cluster all'altro, se identifica tendenze globali, ci dovrebbe essere una sorta di sensibilità e logica di transizione da uno stato all'altro.
hanno già scritto su HMM
I ragazzi sulle scale stanno pattinando contro il dipmind (preso accidentalmente da loro)
Sto anche leggendo sull'IA nei giochi, ma ci sono un sacco di bot di giochi non NS che usano alberi decisionali.
Ho trovato l'algoritmo di Rete, non so perché, ma non ne ho mai sentito parlare, ho trovato una lettura, ma è troppo grande - 1000 pagine, qualcosa dentro...
Beh, non fanno rinforzi sugli alberi...
Devo fare molti giochi, come posso riqualificarli?