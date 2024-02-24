L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1391

Graal:

Tutti in avanti, trader non lo guarda nemmeno io, eurobucks, circa un anno

Graal, 2019.03.03 12:45


come questo ora...

Approssimativamente lo stesso accadrebbe sull'Eurobucks e senza MO se tu comprassi all'inizio della settimana e vendessi alla fine della settimana durante l'anno,

e poi, come tutti gli altri, ti saresti tranquillamente scaricato, ma com'era veramente?

Ogni settimana li riaddestro, poi li inserisco con cura per farli funzionare. Questi modelli vanno in produzione

in sostanza ridondante, perché li riqualificherò comunque in una settimana)

Questo è ancora in attesa.


Questo è per fx, diverso per i Forti, con aggiustamenti per le sessioni, la compensazione e altre cose
 
Maxim Dmitrievsky:


È chiaro che il modello è allenabile senza alcun grafico. È meglio parlarmi del modello stesso.
 
Maxim Dmitrievsky:

Metà del thread è dedicato alle storie sui miei modelli, penso )) Ho già smesso di scrivere

Non ha visto niente di comprensibile, o si è perso qualcosa. Beh, no, quindi no.
Yuriy Asaulenko:
Non ho visto niente di chiaro, o mi è sfuggito qualcosa. Beh, no, quindi no.

solo dimenticato già.

Ogni cosa che scrivo, ogni frase è significativa.

Non sto solo discutendo con tutti, sto scrivendo per esperienza

sopra integrato, pre-post.
 
Maxim Dmitrievsky:

solo dimenticato già.

Ogni cosa che scrivo, ogni frase è significativa.

Non sto solo discutendo con tutti, sto scrivendo per esperienza.

sopra integrato, pre-post.
Non ho letto gli articoli. Lo leggerò.
Invano si ripone la propria fiducia nel tester MT come verità ultima. Forse è per questo che il modello dura una settimana. È strano.
Yuriy Asaulenko:
Non ho letto l'articolo. Lo leggerò.
Non ha senso affidarsi al tester di MT come autorità finale. Forse è per questo che il modello dura una settimana. Questo è strano.

Non solo una settimana, ma l'efficienza diminuisce nel tempo, il che è naturale.

Sto testando con tick reali presso il broker con cui faccio trading, quindi non è una speranza ma test accurati. anche se i tick sono ridondanti dal momento che non ho hft ma per essere sicuri di come funzionano le fermate, ad esempio spread fluttuanti, ritardi

 
Maxim Dmitrievsky:

non solo una settimana, ma l'efficienza diminuisce nel tempo, il che è naturale.

Sto testando su tick reali del broker con cui faccio trading, quindi non è una speranza ma un test preciso. anche se i tick sono anche ridondanti in quanto non sono hft, ma per essere sicuri di come funzionano le fermate, per esempio spread fluttuanti, ritardi

Per me 1m è sempre stato sufficiente per i test. Infatti, le zecche non cambiano nulla essenzialmente nel test, è più fastidioso. Ma nel trading reale si inseriscono nel sistema perché sono necessari solo sull'ultima candela e da nessun'altra parte. Vanno come Klose, e questo è tutto
Yuriy Asaulenko:
Per i miei test 1m è sempre stato sufficiente. Le zecche non cambiano essenzialmente nulla nel test, il tedio è maggiore. Ma nel trading reale si adattano al sistema perché sono necessari solo sull'ultima candela e da nessun'altra parte. Vanno come Klose, e questo è tutto

Naturalmente più se avete il vostro proprio tester, in mt5 non c'è nessun fastidio

Una tristezza ora - le prese in mt5 tester non funzionano. Volevo testare i modelli avanzati su python, ma non posso ancora farlo.

Non ho nemmeno intenzione di preoccuparmi della DLL, perché voglio caricare il modello su un server remoto e collegare i terminali ad esso da remoto
 
Maxim Dmitrievsky:

Naturalmente più se avete il vostro proprio tester, in mt5 non c'è nessun fastidio

Una tristezza ora - le prese in mt5 tester non funzionano. Volevo testare i modelli avanzati su python, ma non posso ancora farlo.

Non ho nemmeno intenzione di preoccuparmi della DLL, perché voglio scrivere il modello su un server remoto e collegare i terminali in remoto
Qualcosa mi sembra che le prese con python tester e non funzionano correttamente. Almeno a causa dell'incoerenza del filo. E sincronizzare - beh, non so, non posso dire subito.
