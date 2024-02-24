L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1390
Ho il sospetto che A_K non sia un fisico, ma un mediocre contabile. Per quale altro motivo avrebbe una passione così paranoica di contare i soldi degli altri.
È del tutto possibile. Nel gergo contabile, tutte le persone sono fisici.
Non c'è bisogno di snocciolare stereotipi, se è per questo, il contabile qui preferirebbe essere me. Creare un nuovo stereotipo :)
Ho il desiderio comune di vedere uno stato positivo da persone che operano con i concetti della matematica e della fisica, non da commercianti di palline che spalano polpette ecc.
La domanda è: perché? Amico, è tutta una questione di tempo - non ha prezzo! Se avessi visto un tale stato fisico e matematico, avrei saputo che è possibile, che c'è qualcosa su cui lavorare e per cui lottare. Ma così com'è... Spendere anni della mia vita in una ricerca senza successo?!
Non lo capite?
Maxim ha postato un link alleconferenze di un cittadino, apparentemente un fisico, precedentemente impegnato in aerodinamica. Cosa pensa della sua visione del mercato?
Conferenza interessante, non ho capito nulla. Metti il video sulla seconda velocità e non c'è nessun tipo di sciamanesimo.
Revisione della valutazione del modello
Saluti.
Avete provato il nuovo pacchetto MetaTraderR? Vieni qui, ne discuteremo
Mi rattrista anche che nonno Asaulenko si rifiuti categoricamente di mostrare i suoi risultati. Queste sciocchezze e manie di persecuzione mi fanno incazzare e screditano l'essenza stessa della comunicazione sul forum.
Comunque, vecchio amico, per essere giusti, mostraci i tuoi risultati, anche se sono negativi. Rallegriamoci o piangiamo insieme... А?
Come adesso...
Dov'è la pista e dov'è l'attaccante? No merda... sei come Yuri su un tovagliolo, stai testando anche il CU...
Bisogna essere davvero così fxfx per batterli. L'ultima macchina per la pasta si è rotta quando gli ISP hanno chiuso il buco.
Si dice che crenofx fosse il direttore dello sviluppo di fxopen))) Kitchen ha inventato lui stesso questo personaggio romantico, ha disegnato le sue statistiche ecc.
Dov'è la linea e dov'è l'attaccante? No merda... proprio come Yuri, stai testando il CU su un tovagliolo.
Non guardo nemmeno in avanti, non guardo nemmeno i treni, non guardo gli Eurobucks per un anno o giù di lì.
e poi va bene, pareggerò un po' il grafico e tenterò la fortuna...