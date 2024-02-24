L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2399

Valeriy Yastremskiy:

Posso darvi una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) Ha una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.

Se puoi, per favore mandamelo.

 
Valeriy Yastremskiy:

Valeriy Yastremskiy:

Valeriy Yastremskiy:

Ecco come appare la previsione della rete neurale per BTCUSD nelle ultime 24 ore


 
Evgeny Dyuka:

Evgeny Dyuka:

Valeriy Yastremskiy:

Le frecce viola cosa sono? Rosso verde non è male)

le frecce fioche e traslucide sono meno qualitative di quelle luminose, meno certezza di previsione
 
Maxim Dmitrievsky:

Le hanno mai insegnato a fare i backtest?

Non c'è ancora un backtest, è troppa roba da proiettare sulla storia
ma lo sarà perché è molto necessario
i backtest sono un buon punto di partenza) che senso ha guardare le frecce?

