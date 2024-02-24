L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2399
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Posso darvi una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) Ha una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.
Se puoi, per favore mandamelo.
Posso darvi una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) C'è una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.
Grazie! Sì, non piccolo)
Posso darvi una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) Ha una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.
Fammi dare un'occhiata.
Posso darvi una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) C'è una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.
Mi unisco + sarà qualcosa da leggere)
Ecco come appare la previsione della rete neurale per BTCUSD nelle ultime 24 ore
Ecco come appare la previsione della rete neurale per BTCUSD nelle ultime 24 ore
Le frecce viola cosa sono? Rosso verde non è male)
Ecco come appare la previsione della rete neurale per BTCUSD nelle ultime 24 ore
non hai imparato a fare backtest?
Le frecce viola cosa sono? Rosso verde non è male)
Le hanno mai insegnato a fare i backtest?
ma lo sarà perché è molto necessario
nessun backtest ancora, troppo casino per proiettare sulla storia
ma sarà come è molto necessario
i backtest sono un buon punto di partenza) che senso ha guardare le frecce?