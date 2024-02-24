L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1388
Cosa significa un tester normale? È un MT o qualcosa del genere? Credo che il mio sia ancora più normale.
OK, la cosa principale qui è che ho tratto le mie conclusioni).
A proposito, queste non erano più file artificiali, ma mercato, futures Sber). E Alexey aveva già i futures, ed è risultato normale su un campione indipendente. Ti sei perso qualcosa).
Sì? Non ho visto nessun "Eureka" o immagini descrittive adeguate.
Perché queste grida?) C'erano e ci sono foto. Ho copiato alcuni dei post sui miei blog per non doverli cercare in seguito. Devo anche copiare l'ultimo con il prototipo TC.
Penso che il tester ti lusinghi, rilevando costantemente dei grani per farti andare a dormire felice e pieno di speranze per il giorno successivo.
Qualcosa mi dice che stai parlando di qualcosa che non sai e non puoi sapere). E nemmeno per la prima volta.
A proposito, io non faccio grails. Per quanto riguarda i risultati specifici, nessuno li ha mai visti su questo forum e mai li vedrà. Solo test, niente di più.
E dove sono i suoi "risultati concreti"? DOVE??
Non ci sono e non ci saranno. Se non lo capite, non sono affari vostri, mi dispiace. Fatti gli affari tuoi.
Lo stesso posto di Alyoshenka il figlio, che cerca disperatamente di allontanarsi dagli investitori. Ahimè...
No e non ce ne saranno.
Sono d'accordo, probabilmente non otterrai mai risultati, proprio comeAlyoshenka il figlio, che cerca disperatamente di allontanarsi dagli investitori.
E non continuare a parlare dei tuoi tester che ti danno risultati lusinghieri, è una sorta di autocompiacimento, qualcosa di nevrotico, devi affrontare la verità e non offuscare la tua mente con le favole.
Come ho detto prima, in realtà tutto dipende non dalla matematica e dal money management ma dalle qualità personali di un trader, dal "karma", dalla continuità e dall'ereditarietà in particolare. O tutto il mondo è per te o contro di te, e nel tuo caso l'universo ovviamente non è per te, per usare un eufemismo.
Beh, sei un uomo dalla testa vuota. ))
perdente