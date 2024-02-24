L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2397
Non capisco la differenza tra la tua idea e la riqualificazione costante di AMO nella finestra scorrevole...
Si prendono le ultime n immagini da quella corrente, ordinate per tempo, si fa una previsione in base ad esse, cosa dovrebbe fare?
Stai solo stupidamente riqualificando nella finestra scorrevole come con AMO sopra, qual è il vantaggio?
Il punto è che la lunghezza della finestra scorrevole non dovrebbe essere impostata da un valore fisso di N, ma dovrebbeessere determinata dalla massimizzazione della sua lunghezza, a condizione che non contenga esempi superati.
Questo è simile a quello che viene chiamato il problema del rilevamento del punto di cambiamento
N - intendo il numero di controparti, non la dimensione della finestra
Ma questo approccio non funzionerà, almeno non con dati monodimensionali.
A meno che non si prendano sezioni molto lunghe come immagini, ma in questo caso "maledizione della dimensione".
N - intendo il numero di esempi, non la dimensione della finestra
Anch'io. Anche se, al livello di astrazione in discussione, non ha molta importanza cosa si intende esattamente - tempo di calendario, numero di battute, numero di pattern o altro. Secondo me, la non stazionarietà apparirà con qualsiasi modo di rappresentare l'ordine del tempo.
Anch'io.
Ah, allora sono scemo.
La non stazionarietà si manifesta con qualsiasi modo di rappresentare l'ordine del tempo.
Sono d'accordo...
Secondo me stiamo solo cercando nel posto sbagliato...
Secondo me il mercato non è una serie temporale, e sarà sempre non stazionario se lo si guarda come una BP.
Sto cercando di stabilire un modello sui livelli.
Forse qualcuno è interessato al mio modello di movimento dei prezzi...
un esempio di livello per la vendita:
Cercando una zona di accumulo di ordini di acquisto, questo è il posto dove la maggior parte dei partecipanti crede nella crescita da questa zona... (Le zone vengono cercate automaticamente con AMO)
1) Una zona di acquisto
2) il prezzo non reagisce all'acquisto e passa con fiducia questa zona (qualcuno ha venduto a tutti gli acquirenti sul mercato e sta spingendo verso il basso)
3) Molti compratori hanno chiuso le loro posizioni vendendo, rafforzando così la tendenza al ribasso, ma molti continuano a comprare e pregano che il prezzo torni al loro punto di ingresso (penso che ognuno si ricordi di sé). Così appare una zona di vendita immaginaria e appena il prezzo vi si avvicina i compratori chiuderanno aggressivamente i loro acquisti infruttuosi...
Questo è il modello che può essere compreso, spiegato e tutto si adatta al senso comune...
E se si accetta questo modello allora diventa chiaro perché i metodi di previsione per BP non funzionano e non possono funzionare in linea di principio con i dati di mercato
La qualità del modello, la qualità del modello funzionerà... Il ruolo del MO nel modello è probabilmente quello di prevedere le zone di ordine limite...
Ecco alcuni esempi sui dati reali, le zone sono costruite automaticamente
L'algoritmo ha visto solo i primi 100 prezzi
Come sono definiti l'inizio e la fine della zona - classi diverse con una data larghezza o cosa?
Ho fissato un obiettivo per imparare python a fondo, è un libro di 1700 pagine, ho bisogno di una settimana in più. Poi arriveranno nuove ricerche :)
1700 pagine per leggerlo e capirlo, bisogna andare in Tibet e sedersi sulle rocce.
È una cosa coraggiosa da fare, ti oscurerai ancora di più con questo libro. tua moglie ti caccerà via.
Ho fissato un obiettivo per imparare python a fondo, è un libro di 1700 pagine, ho bisogno di una settimana in più. Altre ricerche in arrivo :)
titolo del libro?)
titolo del libro?)
"Imparare Python" di Mark Lutz 5a edizione, 2 volumi.