L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 669
Sono finalmente convinto che cercare di prevedere eventi specifici con NS. Voglio dire che imparare con un insegnante non mi porta da nessuna parte. Penso di guardare all'apprendimento senza un insegnante. Mi vengono in mente le mappe auto-organizzanti. Sono in grado di suddividere i dati in classi senza assegnare classi di uscita. Una volta che avete le classi, potete guardare le storie per vedere cosa potete ricavarne. In generale, questo è un settore nuovo per me. In generale sono arrivato a una conclusione banale. La costruzione di TC inizia con la ricerca di modelli. Il metodo che ho proposto è un approccio. Si può semplicemente studiare la storia in modo visivo. Questo è il modo in cui è stato fatto per molto tempo. E così sono apparse teste e spalle e così via. Ma io sono un programmatore, dopo tutto, e voglio trovare algoritmi per cercare modelli. Cioè ridurre tutto alla loro ricerca di software. I tentativi di trovare materiale sull'argomento non hanno dato risultati. Non importa se si tratta di reti neurali o meno. L'essenza del trading è il profitto e non è importante quali metodi vengono utilizzati per ottenerlo. Ma di nuovo, tutto inizia con la ricerca di modelli.
Leggi Sutton, Barto - apprendimento con rinforzo. Cambia un po' la tua prospettiva.
Mi ci è voluto molto tempo per selezionare i segnali, le funzioni di attivazione, il metodo di allenamento della rete e altre cose per ottenere risultati simili. Ora la qualità delle previsioni è ottima. (Il buio è il segnale, la luce è la previsione)
E guarda anche la qualità dell'insegnante. Molto dipende da questo.
cos'è il backtest e il forward bot?
Qualcuno sa perché i valori dell'indicatore nell'angolo sinistro possono lampeggiare quando si ricalcola? fastidioso :) gif animato
Mostrami il codice.
L'ho avuto quando ho preso le barre delle serie temporali non una dopo l'altra ma una dopo l'altra
in 5-park naturalmente, in 4-park - normale
)
)
Come si fa ad andare uno dopo l'altro?
in uno come?