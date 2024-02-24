L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 669

Nuovo commento
Grigoriy Chaunin:
Sono finalmente convinto che cercare di prevedere eventi specifici con NS. Voglio dire che imparare con un insegnante non mi porta da nessuna parte. Penso di guardare all'apprendimento senza un insegnante. Mi vengono in mente le mappe auto-organizzanti. Sono in grado di suddividere i dati in classi senza assegnare classi di uscita. Una volta che avete le classi, potete guardare le storie per vedere cosa potete ricavarne. In generale, questo è un settore nuovo per me. In generale sono arrivato a una conclusione banale. La costruzione di TC inizia con la ricerca di modelli. Il metodo che ho proposto è un approccio. Si può semplicemente studiare la storia in modo visivo. Questo è il modo in cui è stato fatto per molto tempo. E così sono apparse teste e spalle e così via. Ma io sono un programmatore, dopo tutto, e voglio trovare algoritmi per cercare modelli. Cioè ridurre tutto alla loro ricerca di software. I tentativi di trovare materiale sull'argomento non hanno dato risultati. Non importa se si tratta di reti neurali o meno. L'essenza del trading è il profitto e non è importante quali metodi vengono utilizzati per ottenerlo. Ma di nuovo, tutto inizia con la ricerca di modelli.

Leggi Sutton, Barto - apprendimento con rinforzo. Cambia un po' la tua prospettiva.

 
Grigoriy Chaunin:
E guarda anche la qualità dell'insegnante. Molto dipende da questo.
Mi ci è voluto molto tempo per selezionare i segnali, le funzioni di attivazione, il metodo di allenamento della rete e altre cose per ottenere risultati simili. Ora la qualità delle previsioni è ottima. (Il buio è il segnale, la luce è la previsione)
Aleksey Terentev:
cos'è il backtest e il forward bot?

 
Aleksey Terentev:
Ed è ancora più interessante vedere il segnale)
Qualcuno sa perché i valori dell'indicatore nell'angolo sinistro possono lampeggiare quando si ricalcola? fastidioso :) gif animato


 
Maxim Dmitrievsky:

Qualcuno sa perché i valori dell'indicatore nell'angolo sinistro possono lampeggiare quando si ricalcola?


Mostrami il codice.

e le maniglie possono essere scritte da un normale rsi se avete bisogno di controllare
 
Maxim Dmitrievsky:

Qualcuno sa perché i valori dell'indicatore nell'angolo sinistro possono lampeggiare quando si ricalcola? fastidioso :) l'animazione è animata

L'ho avuto quando ho preso le barre delle serie temporali non una dopo l'altra ma una dopo l'altra

in 5-park naturalmente, in 4-park - normale

)

Renat Akhtyamov:

Ho avuto questo quando ho preso le barre delle serie temporali non una dopo l'altra, ma una dopo l'altra

)

Come si fa ad andare uno dopo l'altro?

 
Maxim Dmitrievsky:

in uno come?

i=i+2, non i++
