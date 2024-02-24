L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1340
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Onestamente, sono qui nella speranza che il tuo prossimo post sarà "ci sono i primi risultati....", tutte le tue ricerche sono state applicate nella pratica, se non allora forse tutto il tuo lavoro al momento è una strada verso il nulla?
Strano modo di pensare - non ho ancora fatto quello che avevo pianificato, quindi è troppo presto per scommettere su scambi. Attualmente sto testando i predittori sul commercio reale con l'erbario di Capodanno, catturando insetti e raccogliendo informazioni. Poi installerò il modello CatBoost con un piccolo lotto, ho bisogno di verificare la sua correttezza e la velocità di funzionamento su dati reali. Quando il profitto sarà almeno 10k per il 2018 sul campione di prova, probabilmente con combinazioni di modelli, allora lo metterò sul conto reale con un lotto normale. Ne metterò uno vero in un lotto normale. Lo sviluppo e il debugging non è una cosa veloce.
potete salvare il modello in json e renderlo in mql, cioè avrete un bot già pronto senza file extra).
Il modello può essere salvato in json e reso in mql, vale a dire che avrete un bot pronto senza file aggiuntivi
Naturalmente, il superamento è di 3 linee, sì...
Puoi salvare il modello, ma la domanda riguarda l'interprete, non il modello.E, dividendo in 7 file per accelerare il processo, non per eseguire i comandi in modo sequenziale.
Cioè, c'è un punto interrogativo dentro l'interprete o cosa?
Non so cosa ci sia dentro l'interprete - forse puoi scriverlo e dirmelo.
Suggerisco un modo diretto per creare un modello, senza un wrapper python.
è un percorso lento e spinoso, avete bisogno solo del modello nudo da usare
Non è un buon modo per esplorare, solo attraverso python.
Proprio la mia variante, penso, sarà più veloce di python, anche a causa dell'applicazione parallela dei modelli - vuoi controllare.
Non ne ho bisogno per la generazione del modello, per armeggiare con il modello individuale è possibile utilizzare altri strumenti tra cui python, R o MT5.
Pubblicare il codice sorgente e il principio di lavoro correttamente, con una buona descrizione
Così forse qualcuno sarà interessato e non con una scatola nera per interagire
Beh, penso che non solo i programmatori leggano questo thread, e le persone che vogliono provare il MO, ma non sanno come affrontarlo, questo script li aiuterà.
Il programmatore, penso, se la caverà con il codice - sembra che non ci sia niente di intelligente, tranne che per lavorare con le tabelle, che non è il mio genere.
Sì, lo stiamo leggendo...
i programmatori qui non potrebbero dare un senso al codice di Reshetov, figuriamoci scavare in alcune idee vaghe e non formalizzate
non abbastanza immaginazione
Quindi non hai fatto nulla e suggerisci di fare tutto da zero sulla base delle tue fantasie.
Non sto suggerendo nulla a voi personalmente, vi sto offrendo un'opportunità per coloro che sono interessati.
Non ho fatto nulla per te personalmente, senza dubbio.Soprattutto per coloro che sono interessati al codice, ho chiesto all'autore della classe il permesso di pubblicare il codice con le funzioni della classe, senza la classe stessa, se non gli dispiace, lo pubblicherò. Forse qualcuno modificherà le funzioni della classe e lo script sarà disponibile pubblicamente.
Maxim Dmitrievsky:
L'apice dell'astrattismo sono le formule matematiche e i concetti astratti, non la poltiglia nella mente di qualche particolare sognatore
Non esattamente. Il top sono immagini multidimensionali, non formule e soprattutto non nozioni astratte.
Ma perché il cervello possa operare con queste immagini-pensiero ha bisogno di un'energia leggera, senza la quale ci sarà una degenerazione e una caduta in formule.
Ok, tappo.
Conosco l'energia oscura, non ho mai sentito parlare di energia luminosa.
La struttura del mondo che ci circonda per livelli quantistici. Per coloro che non sanno dove sono).
bene a sinistra, cazzo, eccoci qua.