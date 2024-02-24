L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1201
Il tutto è rovinato dalla non staticità, che può essere sia netta che strisciante.
Questo può essere risolto selezionando i pesi ottimali... ad esempio come variare il posteriore... da uniforme a esponenziale
Se stai parlando di me, ti ho mostrato le curve sul campione del test e sul campione dell'esame - non guardo nemmeno il campione di studio...
Avete già Prior e Posterior )) quello che dovete fare è solo aggiornarli con i pesi... è brillante e diretto
come direbbe Alexander ... preparate le valigie
Non mi sto leccando gli occhi, ma imparando - ho scavato con le metriche - mi sono fatto un'idea. Ho già forgiato circa 200 predittori (molti predittori sono espressi in 10 colonne), che caratterizzano il modello :)
Entro sera i modelli saranno pronti, e cercherò di imparare come prevedere i modelli non chiari :)
Sto guardando un grafico del profitto rispetto al numero di alberi in un modello (512 modelli)
e sembra che i modelli con più alberi sopra i 60 siano meno probabili o il campione è piccolo...
ah cool, cool, levele)
Qui ho deciso di pensare al problema di automatizzare l'adattamento delle probabilità per la classificazione 0 e 1, ho fatto un calcolo di equilibrio in incrementi di 0,1 e sono rimasto inorridito dal risultato sul campione di prova
gli stessi modelli sul campione di prova
Risulta che il mio campione di prova è molto favorevole per la strategia senza alcuna condizione aggiuntiva per MO, che apparentemente impedisce l'apprendimento (l'apprendimento avviene sul campione di formazione, e la selezione del modello avviene sul campione di prova), cosa ne pensi?
Non capisco bene cosa ci sia nelle foto e l'essenza del problema.
Io stesso ho fatto un sacco di varianti di modelli e ora sto cercando di capire quale scegliere per il monitoraggio :D o per migliorare ulteriormente
in breve... gli approcci attuali non alimentano correttamente le transazioni all'uscita, sia che si tratti di zigzag o di qualche altra assurdità
perché per ogni dimensione della finestra scorrevole ci dovrebbe essere una diversa distribuzione da cui vengono fatti gli scambi. Allora il modello si adatta meglio, anche al campione di prova. (mentre lo zigzag o altre uscite sono molto deterministiche di per sé, ci sono pochi gradi di libertà per il montaggio) L'ultima è quella di farlo e basta, cioè l'enumerazione delle uscite è più completa, e poi non c'è davvero nient'altro da fare
per gli input con diversi ritardi, nel vecchio modo, con l'autoselezione tramite importans e forse tramite PCA per sbarazzarsi della correlazione, tali varianti di bot anche fatto. Ma in generale, usare la PCA è un'idea sbagliata (anche se, di nuovo, su Internet si scrive il contrario). Non solo i campioni devono essere centrati, ma su nuovi dati questi componenti si trasformano lentamente in scorie.
Tutto questo dà qualcosa del genere, praticamente nessun problema, basta aspettare 10 minuti:
la possibilità di un ulteriore miglioramento sembra dubbia quando il modello è già oltre il 100% del treno.
forse con un buon pezzo di grafica/strumento si può ottenere un po' di più.