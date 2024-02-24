L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 597

Nuovo commento
[Eliminato]  
sibirqk:
Imho, naturalmente, ma qui ogni pagina di questo thread, è necessario iniziare con lo slogan di SanSanych - "spazzatura dentro, spazzatura fuori. E tutti i vostri talenti cognitivi e creativi dovrebbero prima di tutto essere finalizzati a ridurre la spazzatura in ingresso, e solo allora cercare di mettere un carico estremo sull'hardware del vostro computer.

sei anche tu un cacciatore di animali alla ricerca di cose commestibili?

 
Maxim Dmitrievsky:

Sei anche tu un cacciatore di animali alla ricerca di qualcosa di commestibile?

La vita farà - ...
[Eliminato]  

Realizzato uno schema di classificazione non dinamico che è facile da implementare

Forse manca qualcosa? Qualche idea? :)

il numero di neuroni può essere aggiunto, ora ci sono 2 nello strato nascosto


 
Maxim Dmitrievsky:

Realizzato uno schema di classificazione non dinamico che è facile da implementare

Forse manca qualcosa? Qualche idea? :)

il numero di neuroni può essere aggiunto, 2 sono in uno strato nascosto ora


1) Come va con l'allenamento? Non vedo come vengono applicati i pesi.
2) Sono disponibili i pesi del neurone stesso?
3) Come mezzo, potete prendere la derivata della MA di chiusura o veloce dell'ordine 1-4. O incrementi.
4) Metterei la dimensione dello strato nascosto uguale all'input.
 
sibirqk:
Imho, naturalmente, ma qui ogni pagina del ramo, si dovrebbe iniziare con lo slogan di SanSanych - "rubbish in - rubbish out". E tutti i vostri talenti cognitivi e creativi, prima di tutto, mirano a ridurre la spazzatura all'ingresso, e solo dopo cercano di sovraccaricare estremamente l'hardware del computer.
Questo non è uno slogan di SanSanych. Basta cercare su Google.
 
Maxim Dmitrievsky:

Realizzato uno schema di classificazione non dinamico che è facile da implementare

Forse manca qualcosa? Qualche idea? :)

si può aggiungere il numero di neuroni, ora ci sono 2 nello strato nascosto

Sprecherete solo il vostro tempo. Sui dati reali non funzionerà.

Per esempio: una risposta sbagliata del NS, e influenzerà tutte quelle successive.

 
Yuriy Asaulenko:
Questo non è uno slogan di SanSanych. Almeno su Google.

Questo è sicuro - è un cartello sull'edificio delle statistiche.

 
SanSanych Fomenko:

Questo è sicuro - è l'insegna sull'edificio delle statistiche.

Non solo. Ci sono molti altri posti dove è appeso quel cartello).
 
Yuriy Asaulenko:

Sprecherete solo il vostro tempo. Questo non funzionerà sui dati reaad.

Per esempio: una risposta NS sbagliata e influenzerà tutte quelle successive.

La rete neurale sta lentamente eliminando gli errori 👍😀😎
 
Yuriy Asaulenko:
Non solo. Ci sono molti altri posti dove è appeso questo cartello).

Mi attengo al tema, per così dire.

Ma nella statistica, è una questione di principio.

Ed è tutto sulla correlazione, perché uno dei concetti di base e il più medio, e tutto perché la correlazione ha SEMPRE un valore e nessun valore "nessun valore = NA". Se si pensa al Medioevo, diverse centinaia di anni sono stati dedicati a questo - trovare correlazioni dove in linea di principio non ce ne potevano essere.


Quando ho iniziato a imparare R, mi sono stupito di quanto sia stato realizzato proprio con questo NA.

1...590591592593594595596597598599600601602603604...3399
Nuovo commento