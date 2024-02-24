L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 597
Imho, naturalmente, ma qui ogni pagina di questo thread, è necessario iniziare con lo slogan di SanSanych - "spazzatura dentro, spazzatura fuori. E tutti i vostri talenti cognitivi e creativi dovrebbero prima di tutto essere finalizzati a ridurre la spazzatura in ingresso, e solo allora cercare di mettere un carico estremo sull'hardware del vostro computer.
sei anche tu un cacciatore di animali alla ricerca di cose commestibili?
Realizzato uno schema di classificazione non dinamico che è facile da implementare
Forse manca qualcosa? Qualche idea? :)
il numero di neuroni può essere aggiunto, ora ci sono 2 nello strato nascosto
2) Sono disponibili i pesi del neurone stesso?
3) Come mezzo, potete prendere la derivata della MA di chiusura o veloce dell'ordine 1-4. O incrementi.
4) Metterei la dimensione dello strato nascosto uguale all'input.
Realizzato uno schema di classificazione non dinamico che è facile da implementare
Forse manca qualcosa? Qualche idea? :)
si può aggiungere il numero di neuroni, ora ci sono 2 nello strato nascosto
Sprecherete solo il vostro tempo. Sui dati reali non funzionerà.
Per esempio: una risposta sbagliata del NS, e influenzerà tutte quelle successive.
Questo non è uno slogan di SanSanych. Almeno su Google.
Questo è sicuro - è un cartello sull'edificio delle statistiche.
Non solo. Ci sono molti altri posti dove è appeso questo cartello).
Mi attengo al tema, per così dire.
Ma nella statistica, è una questione di principio.
Ed è tutto sulla correlazione, perché uno dei concetti di base e il più medio, e tutto perché la correlazione ha SEMPRE un valore e nessun valore "nessun valore = NA". Se si pensa al Medioevo, diverse centinaia di anni sono stati dedicati a questo - trovare correlazioni dove in linea di principio non ce ne potevano essere.
Quando ho iniziato a imparare R, mi sono stupito di quanto sia stato realizzato proprio con questo NA.