La soluzione è trovare i pesi ottimali... ad esempio come variare il posteriore... da uniforme a esponenziale
Non sono un sostenitore dei modelli a scatola nera. Meglio quando tutto è trasparente, con un semplice significato "fisico".
Per esempio - calcoliamo la probabilità a priori che una correzione diventi un'inversione usando una grande storia e poi la ricalcoliamo per ogni particolare correzione in quella a posteriori a seconda dell'ora del giorno o delle caratteristiche del trend.
Il semplice significato fisico delle leggi del Forex ci è sconosciuto, purtroppo.
Si tratta dell'interpretabilità del modello.
allora sei fuori dal tema MO :) anche se i metamodelli sono facilmente interpretabili attraverso le loro metriche
Perché? imho, il problema è lo stesso che distinguere un gatto da un cane per il MoD
Perché è come parlare lingue diverse, secondo me...distinguere per tratti, naturalmente... sono fiches
Non sono sicuro che sia sempre facile, ma in qualche modo si può fare. Suppongo che non sia la rete neurale in sé, ma la sua approssimazione semplificata che dovrebbe fare direttamente il trading.
Senza metodi di MO (si può chiamare "analisi esplorativa intelligente") nel nostro caso non si può fare a meno)
Ora voglio aggiungere la dipendenza dei segnali dalle distribuzioni ai parametri ottimizzati, l'ho fatto per cominciare, per vedere
se la curtosi è superiore a un certo valore (si può scegliere), allora si osserva una situazione piatta e si può comprare/vendere con la stessa probabilità (e poi correggere tutti quelli sbagliati)
inoltre sull'asimmetria, se c'è un certo lato, allora la probabilità del segnale di comprare o vendere è spostata
Questo è un primitivo, ma è approssimativamente il modo in cui l'ottimizzatore può selezionare gli obiettivi
Tutto quello che dovete ottenere dalle metriche è l'errore di classificazione su un campione di prova (da addestrare su un campione di allenamento). Gli iperparametri sono enumerati nell'ottimizzatore, e viene selezionato il modello con l'errore più basso. Cosa c'è di non interpretabile qui? Hai solo bisogno di sapere se tale modello può generalizzare o meno guardando gli errori sui dati di prova.
Ho appena fatto un esempio di tale clunker
A quanto pare, c'è una dipendenza...
Ho addestrato "SMM" (modello markoviano nascosto) sui ricorsi, l'ho diviso in 10 stati e l'ho addestrato senza un insegnante, ha diviso diverse distribuzioni da solo
distribuzioni di stato.
E qui ho raggruppato i rendimenti per stati, cioè ogni riga è uno stato di mercato separato
Alcuni stati (1,4,6,8,9) hanno troppo poche osservazioni, quindi non possono essere presi in considerazione
E ora cercherò di rigenerare la serie, cioè di fare una somma cumulativa, se si trova qualche tendenza in alcuni degli stati - la regolarità nella direzione
Ho fatto un riassunto cumulativo.
gli stati 5 e 7 hanno una struttura coerente, 5 è per bai e 7 è per il villaggio
Perché i prezzi e non i loro incrementi?