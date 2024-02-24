L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1198
Ho bisogno di comunicare - i video sono comuni, non discuto.
Non sono mai riuscito a risolvere il problema di dividere i calcoli in cluster - R ha una libreria, ma non ho capito come attivarla senza molte modifiche al codice, e non ho trovato nessuno che lo faccia...
http://ods.ai/
e il gruppo discord, a proposito, c'è qualche attività?
Qualcuno ha qualche idea su come descrivere tali curve? Si tratta di creare dei predittori....
In generale guardando queste curve voglio fare una macchina semi-automatica che migliorerà tutti gli indicatori importanti - apprendimento lento ed eseguito da un posto di arresto con una selezione casuale di predittori per costruire un albero, e così iterazioni di 1000 e da loro scegliere l'opzione migliore, perché questo approccio di apprendimento da logloss non sembra giusto, guardando il grafico dei cambiamenti in altri indicatori.
Non capisco cosa sia - un gruppo legalizzato di persone...
difficile con te)
È vero :)
Non sono stato in grado di finire un pezzo per sei mesi - l'interesse è diminuito.
Quindi senza di me, almeno per ora.
Illusioni. E lei lo capisce. Ecco perché l'interesse è sceso.
Cosa intendi, come li descrivi? Dovrebbero andare su, giù, cosa vuoi che facciano?
Alcuni indicatori salgono e altri scendono... mentre mi viene in mente l'idea di controllare il drawdown massimo e di contare il numero di punti entro 2\3 di crescita - tutto questo sarebbe indicativo di una fine{deterioramento nella curva di apprendimento}. Aggiungerò punti di estremo come percentuale di tempo e forse un fattore di pendenza... cos'altro è possibile?
Non so se sarebbe d'aiuto ma! Si potrebbe provare la correlazione. Immaginate il risultato ideale che volete nella forma della vostra curva desiderata, poi nel processo di ricerca del miglior modello confrontate il risultato attuale con quello ideale (la vostra curva ideale) calcolando la correlazione. Il modello con la correlazione più vicina all'ideale sarà il più vicino al modello che state cercando
