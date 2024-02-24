L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1119
Trend = 100k linee. Sui rimanenti 8k+(test) si applica il modello. I dati vengono mischiati.
La metrica è logloss. Risultato post. Tendenza =... test =...
Non così buono La capacità sommativa totale non è superiore al 31% :-(.
Wizard, c'è un'opzione per preparare 50 record effettivi che scambiano modelli su OOS e pubblicare il risultato. Vi manderò il modello mentre lo insegno???? Proprio ora!!!!
Penso che ci sia un pesce in questo centinaio di righe, perché l'algoritmo non cade fuori, ma ostinatamente utilizza un gran numero di input.....
Quindi c'è un'opzione per eseguire i miei modelli attraverso i miei dati????
Sensei, grazie per il voto di fiducia ma non ne ho bisogno)))
Quindi è per il divertimento....
Incredibile... Ho ridotto il campione a 40 record alla fine i risultati di formazione sono rimasti allo stesso livello, dove il 30% sui tuoi dati rispetto al 70% sui miei, il che dimostra che i miei dati sono molto meglio dei tuoi e mi chiedevo se li guadagni come?????
DateTime perché hai tagliato... mescolare il tutto... è una serie temporale, non un punteggio bancario...
)))))))))))))))) Un altro episodio del balletto marlesoniano, di Mikhail)))) È bello che in un mondo di variabilità e caos ci siano isole di tale incrollabile stabilità))))
E un anno fa Mikhail aveva anche promesso di padroneggiare Java, ma...
Quindi lo sto facendo poco a poco.... Java è una cosa del genere :-)
Non ho tagliato o mescolato nulla. Eri tu quello che se la prendeva. Fallo.
In conclusione, i tuoi dati fanno schifo rispetto ai miei e se fai trading con essi mi dispiace per te :-(
Mi sto stancando di ridere oggi)))
Puoi scommetterci. Dai ai ragazzi un set sentimentale di qualsiasi cosa e siedi lì a ridere mentre la gente cerca di farne un pezzo di merda, non buono per i tuoi compagni d'armi, oh, non buono....
Non il ragazzo, il ragazzo. Non so perché ci sei andato))))
Ahh, sei tu che gli dai un posto nella nostra comunità. Bel piano. Vediamo cosa possono fare lui e la sua IA :-)
Questo caso, e con il tuo set di dati... Scusa, ma molte persone ti hanno detto molte volte che hai bisogno di almeno migliaia di campioni, e data la rumorosità dei dati di mercato preferibilmente centinaia di migliaia di punti, ma quando imparerai Java e userai XGB, riderai della tua persistenza in passato))
Amico, sai bene che per il mio TS 1000 punti sono 50 settimane di tempo. Non sono sicuro che si possa ottenere un modello di buona qualità senza sovrallenamento, a meno che non sia una specie di super gigantesca IA di Google, come ....
Non ho tagliato o mescolato nulla. Sei tu che ti sei risentito. Fallo.
Quali sono i tuoi risultati? Solo per mantenere le cose interessanti.
Così ho trovato una metrica migliorata per il coefficiente di Matthews, ma cosa posso dire se si soffia qui e si va. :-(
Sono bloccato con il passaggio di un array da una classe all'altra, e diavolo... nessuno a cui chiedere :-(