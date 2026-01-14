Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 181

Il prelievo con WebMoney funziona ancora?
 
Secondo la risposta del supporto WebMoney pubblicata qui, questo metodo non sarebbe disponibile per la vostra regione, ma l'informazione è un po' vecchia (febbraio 2025) e qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.


 
Esiste un'altra alternativa per il mio Paese oltre al bonifico bancario?
 
Non preoccupatevi. Ho trovato un modo. Grazie
Come per favore. Ho bisogno di queste informazioni
 
Ciao a tutti, ora non riesco a prelevare fondi tramite WebMoney. Non sembra essere solo un mio problema. Prima prelevavo senza problemi e velocemente con WebMoney, ma oggi ho provato diverse volte e non è andata a buon fine ogni volta. Prima riuscivo a prelevare senza problemi e rapidamente con WebMoney, ma oggi ho provato diverse volte e ogni volta non è andata a buon fine. Ho inviato una richiesta all'help desk, ma non so perché.
 
Sto vivendo la stessa situazione
 
Non so se il servizio di assistenza capisca davvero quali siano le loro risposte o cosa stiano facendo realmente. Continuano a insistere sull'utilizzo delle opzioni previste per il prelievo. Continuo a dire loro che webmoney è un'opzione di prelievo e ho provato più volte a fare un prelievo con webmoney senza successo.


Come faccio a fargli capire che non posso nemmeno prelevare con webmoney, che è l'unica opzione disponibile per me? Le altre opzioni non sono disponibili nella mia regione. Pensano che io stia prelevando con Skrill o Payoneer?


Ho bisogno che qualcuno spieghi al service desk che sto cercando di prelevare con webmoney. È frustrante.



Fratello, che succede, dove sei in grado di prelevare con web money? Non riesco a prelevare questo è 2025 e mi sta dicendo di "fallito".
 
Fratello, qualche aggiornamento? Ti sei già ritirato?
 
Create un ticket nel service desk e segnalate il vostro problema in modo corretto: quali carte avete provato, quali errori avete ottenuto, se avete contattato le banche o meno, ecc.

I prelievi su carta funzionano per la maggior parte degli utenti.

Presto aggiungeremo i prelievi su conti bancari.
Sono passati 4 anni e il prelievo in banca non è ancora stato implementato.
 
Buon pomeriggio!

Qualcuno sa dirmi come prelevare o trasferire denaro dal saldo?

C'è scritto che è impossibile prelevare, non c'è modo?

Dice che non c'è denaro guadagnato .
