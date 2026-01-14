Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 181
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Secondo la risposta del supporto WebMoney pubblicata qui, questo metodo non sarebbe disponibile per la vostra regione, ma l'informazione è un po' vecchia (febbraio 2025) e qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.
Secondo la risposta del supporto WebMoney pubblicata qui, questo metodo non sarebbe disponibile per la vostra regione, ma le informazioni sono un po' datate (febbraio 2025) e qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.
Non preoccupatevi. Ho trovato un modo. Grazie
Ciao a tutti, ora non riesco a prelevare fondi tramite WebMoney. Il problema non sembra essere solo mio. Prima riuscivo a prelevare senza problemi e velocemente con WebMoney, ma oggi ho provato diverse volte e ogni volta non è andata a buon fine. Prima prelevavo senza problemi e rapidamente con WebMoney, ma oggi ho provato più volte e ogni volta non è andata a buon fine. Ho inviato una richiesta all'help desk. Non ho idea del perché.
Non so se il servizio di assistenza capisca davvero quali siano le loro risposte o cosa stiano facendo realmente. Continuano a insistere sull'utilizzo delle opzioni previste per il prelievo. Continuo a dire loro che webmoney è un'opzione di prelievo e ho provato più volte a fare un prelievo con webmoney senza successo.
Come faccio a fargli capire che non posso nemmeno prelevare con webmoney, che è l'unica opzione disponibile per me? Le altre opzioni non sono disponibili nella mia regione. Pensano che io stia prelevando con Skrill o Payoneer?
Ho bisogno che qualcuno spieghi al service desk che sto cercando di prelevare con webmoney. È frustrante.
Sto sperimentando la stessa cosa
Create un ticket nel service desk e segnalate il vostro problema in modo corretto: quali carte avete provato, quali errori avete ottenuto, se avete contattato le banche o meno, ecc.
I prelievi su carta funzionano per la maggior parte degli utenti.Presto aggiungeremo i prelievi su conti bancari.
Buon pomeriggio!
Qualcuno sa dirmi come prelevare o trasferire denaro dal saldo?
C'è scritto che è impossibile prelevare, non c'è modo?