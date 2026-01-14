Discussione sull’articolo "Pagamenti e metodi di pagamento" - pagina 159
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
pubblicare un link di riferimento quando le persone stanno genuinamente cercando una soluzione? Sul serio?
Dove l'hai trovato? E cosa hai contro il link di riferimento? È meno utile se è un referral?
Ho condiviso la mia esperienza personale. E l'ho fatto solo per aiutare le persone qui. Ecco le mie ultime transazioni, compresi 2 prelievi sulla carta 2970 (che è la carta wise):
Per voi, personalmente: il mio link di riferimento a wise è questo -- wise.com/invite/dic/andriik809
Sentitevi liberi di usarlo o condividerlo.
Quindi, il motivo potrebbe essere un blocco a livello di paese.
Sì, ma non c'è un elenco dell'Africa. Non elencano l'Africa qui -- https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions
Ma elencano gli Stati Uniti! Ci sono molte persone provenienti dagli Stati Uniti qui, vero?
Andrey Khatimlianskii #:
Ma lo fanno negli Stati Uniti! Ci sono molte persone provenienti dagli Stati Uniti qui, vero?
Cipro è sottoposta a un maggiore controllo da parte delle autorità americane per quanto riguarda le normative finanziarie, il che presumibilmente ha fatto sì che il processore di carte di MetaQuotes, Unlimit, smettesse di gestire le transazioni in quel paese. Quindi, pensate davvero che saranno in grado di prelevare attraverso Wise?
Cipro è sottoposta a un maggiore controllo da parte delle autorità americane per quanto riguarda i regolamenti finanziari, che presumibilmente hanno fatto sì che il processore di carte di MetaQuotes, Unlimit, smettesse di gestire le transazioni in quel paese. Quindi, pensate davvero che saranno in grado di prelevare attraverso Wise?
Per quanto ne so, Wise ha sede nel Regno Unito. E, di nuovo, per me funziona.
Penso che valga la pena provare, è completamente gratuito.
Per quanto ne so, Wise ha sede nel Regno Unito. E, ancora una volta, funziona per me.
Penso che valga la pena di provarlo, è completamente gratuito.
Cipro è sottoposta a un maggiore controllo da parte delle autorità americane per quanto riguarda i regolamenti finanziari, che presumibilmente hanno fatto sì che il processore di carte di MetaQuotes, Unlimit, smettesse di gestire le transazioni in quel paese. Quindi, pensate davvero che saranno in grado di prelevare attraverso Wise?
A questo punto i soldi sono persi, perché ovviamente non hanno intenzione di risolvere il problema. Molti non possono ricevere i loro soldi per più di 3 mesi e loro si limitano a giocare con le persone dando la colpa alle banche, quando in realtà è il loro sistema di pagamento.
I soldi sono persi a questo punto perché ovviamente non hanno intenzione di risolvere il problema. Molti non riescono a ricevere i loro soldi per oltre 3 mesi e loro si limitano a giocare con le persone dando la colpa alle banche quando in realtà è il loro sistema di pagamento.
Se MQ può offrire 8 opzioni di deposito per "ricaricare" il conto, allora può offrire più di 3 opzioni di prelievo.
Rendono super facile depositare i fondi in modo che gli acquirenti possano acquistare i prodotti, ma rendono estremamente limitato e complicato per i venditori ritirare i loro fondi guadagnati.
È chiaro che possiamo vedere qual è la priorità di MQ e non siamo noi.
Suppongo che l'intera situazione sia sfuggita al loro controllo. E senza alcuna dichiarazione ufficiale, tutto ciò che possiamo fare è speculare.
Non ci sono speculazioni. Ho avuto un milione di conversazioni con loro e tutto ciò che fanno è sviare e ripetere le stesse cose. Non stanno risolvendo il problema, sono passati più di 3 mesi. Non ci vuole così tanto tempo.
Sempre felice di aiutare!
Per chiunque in India abbia problemi di prelievo, questo è il modo più rapido per ottenere il proprio fondo.
Sto anche cercando di ottenere i miei fondi utilizzando la carta di debito Visa di Sbi bank, ma non funziona. Mi piace che tu faccia qualche domanda, il modo in cui la banca ICICI di cui parli funzionerà con il conto bancario personale per i normali indiani e c'è qualche altra cosa da tenere a mente.