- MathProbabilityDensityChiSquare
- MathCumulativeDistributionChiSquare
- MathQuantileChiSquare
- MathRandomChiSquare
- MathMomentsChiSquare
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione chi-quadrato con il parametro NU.
double MathMomentsChiSquare(
Parametri
nu
[in] Parametro di distribuzione (numero di gradi di libertà).
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.