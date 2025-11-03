Delta Fusion Pro — POC Delta e VWAP Delta

Nel secondo articolo della serie dedicata all’indicatore Delta Fusion Pro analizziamo due funzioni chiave per la lettura del flusso: POC Delta (Point of Control basato sul delta) e VWAP Delta (Weighted Average Price ponderato sul delta). Questi strumenti permettono di individuare livelli di equilibrio intraday e bias direzionali con una logica basata sul comportamento aggressivo degli operatori.

1) Cos’è il POC Delta

Concetto

Il Point of Control (POC) è il livello di prezzo dove si è concentrato il maggior volume o, in questo caso, il maggior delta durante la sessione corrente. In Delta Fusion Pro, il POC non è statico: viene calcolato dinamicamente in base alla distribuzione del delta lungo il range di prezzo della sessione.

Parametri principali

EnablePOC = true → attiva la funzione.

POC_DrawHLineMain = true → disegna la linea orizzontale sul grafico.

POC_DrawBand = false (opzionale) → disegna una fascia evidenziando il bin dominante.

ResetHourCustom / ResetMinuteCustom → definiscono l’inizio della sessione.

POC_AutoStepModeSel → modalità di calcolo dello step verticale: AUTO_FD (Freedman-Diaconis) → basato su IQR e numero di barre, AUTO_ATR → basato sulla volatilità media (ATR).

verticale: POC_SnapToTick = true → allinea lo step al tick size.

POC_CenterLine = true → la linea POC è centrata nel bin dominante.

Workflow di calcolo Identificazione della sessione

La funzione GetSessionStart() stabilisce il timestamp di inizio sessione. Tutte le barre successive vengono considerate per il calcolo. Autotuning dello step e distribuzione

AutoTunePOCParams() analizza il range della sessione e la volatilità per determinare lo step ottimale. Inoltre, decide se usare il delta assoluto (quando la direzionalità è debole) o il delta netto (quando c’è chiara prevalenza di un lato). Accumulo del delta per bin

ComputeSessionPOC_DeltaProfile() distribuisce il delta di ogni candela sui bin di prezzo coperti dal range della candela. Se distrib=1 , il delta viene ripartito tra corpo e ombre con un bias verso il corpo ( bodyBias ). Selezione del bin dominante

Il bin con il valore massimo diventa il POC Delta. Il codice calcola il prezzo centrale del bin e lo disegna come linea orizzontale ( DrawOrUpdatePOCLine() ). Se attivato, disegna anche la fascia ( DrawOrUpdatePOCBand() ). Interpretazione POC Delta alto e stabile → livello di equilibrio intraday dove si è concentrata la pressione aggressiva.

→ livello di equilibrio intraday dove si è concentrata la pressione aggressiva. Spostamento del POC → segnala cambi di interesse istituzionale o zone di accumulo/distribuzione.

→ segnala cambi di interesse istituzionale o zone di accumulo/distribuzione. Utile per definire supporti/resistenze dinamici e per filtrare entrate in trend o reversal.





2) Cos’è il VWAP Delta Concetto Il VWAP Delta è una versione evoluta del classico VWAP: invece di ponderare il prezzo sul volume totale, lo pondera sul delta aggressivo (Ask vs Bid). Questo permette di ottenere una media dei prezzi “pesata” dalla pressione direzionale, non solo dal volume.



Parametri principali EnableVWAP_OnChart = true → attiva la funzione.

VWAP_OnChart_ShowBuy , ShowSell , ShowNet → controllano quali curve disegnare: Buy = VWAP ponderato solo sugli Ask, Sell = VWAP ponderato solo sui Bid, Net = VWAP ponderato sul delta netto.

VWAP_Net_Mode : NET_DELTA_WEIGHTED → media pesata sul delta netto, NET_ALL_VWAP → VWAP classico su Ask+Bid, NET_AVG_BUY_SELL → media tra VWAP Buy e VWAP Sell.

Colori e stile: VWAP_Buy_Color , VWAP_Sell_Color , VWAP_Net_Color , VWAP_LineWidth Workflow di calcolo Accumulo progressivo

Per ogni barra, il codice calcola il prezzo tipico ( tp = (high+low+close)/3 ) e aggiorna le somme pesate: sumP_Ask / sumAskW → VWAP Buy,

sumP_Bid / sumBidW → VWAP Sell,

sumP_All / sumAllW → VWAP classico,

sumP_Net / sumAbsNet → VWAP Net (delta-based). Disegno sul grafico

Le curve vengono tracciate come segmenti ( OBJ_TREND ) per le ultime VWAP_MaxBarsOnChart barre. Colori e spessore sono definiti dagli input. Interpretazione VWAP Net sopra il prezzo → prevalenza di vendite aggressive (bias ribassista).

→ prevalenza di vendite aggressive (bias ribassista). VWAP Net sotto il prezzo → prevalenza di acquisti aggressivi (bias rialzista).

→ prevalenza di acquisti aggressivi (bias rialzista). Distanza tra VWAP Buy e Sell → misura la polarizzazione del flusso: più ampia = mercato sbilanciato.

→ misura la polarizzazione del flusso: più ampia = mercato sbilanciato. Utile per trade location e per confermare trend intraday. 3) POC Delta vs VWAP Delta: sinergia POC Delta ti dice dove si è concentrato il flusso nella sessione.

ti dice dove si è concentrato il flusso nella sessione. VWAP Delta ti dice a quale prezzo medio si è sviluppata la pressione direzionale.

Insieme, offrono una mappa di equilibrio e bias: se il prezzo è sopra VWAP Net ma lontano dal POC, il trend è forte; se il prezzo oscilla attorno a POC e VWAP Net, il mercato è in bilanciamento. Setup rapido Attiva/disattiva dal pannello on‑chart (voci “POC Session” e “VWAP Net”).

(voci “POC Session” e “VWAP Net”). Personalizza colori e modalità negli input.

Per scalping, mantieni VWAP_MaxBarsOnChart basso per reattività; per swing, aumenta per una visione più ampia.

Nel prossimo articolo approfondiremo il tema delle divergenze sul Delta in DeltaFusionPro.

Se desideri acquistare l’indicatore, puoi trovarlo a questo link:

https://www.mql5.com/it/market/product/150494?source=Site+Profile+Seller Buon trading!

















































































































































































