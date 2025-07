Buon pomeriggio!



I sistemi di trading automatizzati consentono di impostare regole specifiche per l'ingresso e l'uscita da una posizione, che verrà eseguita automaticamente.

Pertanto, il sistema analizzerà il mercato alla ricerca di opportunità di vendita o acquisto, in base alle regole che l'utente vi ha inserito.

Alcune caratteristiche dei sistemi di trading automatizzati:

Reazione del sistema.

Le azioni che possono essere complesse per un essere umano vengono eseguite in modo rapido ed efficiente da un robot in pochi millisecondi. Il risultato del trading può cambiare notevolmente se l'ingresso nel mercato e l'uscita da esso avvengono istantaneamente secondo una determinata strategia.

Nelle attuali condizioni di mercato volatili, una risposta rapida del sistema può essere la chiave tra una piccola perdita e una catastrofica.

Multitasking.

I robot possono tenere conto di molti fattori: grafici dei prezzi delle attività, tempo di negoziazione, spread e persino eventi politici, tutto ciò che è incluso nel loro algoritmo.

Mancanza di emozione.

Le persone spesso commettono errori per paura di perdere o per avidità, si trovano in una posizione nella speranza di ottenere maggiori profitti. I sistemi di trading automatizzati eliminano questi fattori negativi perché operano rigorosamente secondo l'algoritmo. Come si suol dire, lo stomaco del robot non fa male.

Distribuzione dei rischi.

I sistemi di trading automatizzati possono negoziare più conti contemporaneamente utilizzando strategie diverse, monitorare più mercati, negoziare più strumenti e controllare più posizioni. Pertanto, vi è una diversificazione tra molti strumenti.

Prevedibilità.

Fino al momento in cui il robot di trading ha aperto una posizione, il sistema imposta i parametri per limitare le perdite in caso di trade in perdita e il livello di presa di profitto se il trade è redditizio.

Il robot fa esattamente ciò che è scritto nel suo codice. Pertanto, il sistema può essere facilmente testato su dati storici, ciò consente di determinare le possibilità della strategia, come il profitto e la perdita medi, che ci si può aspettare in futuro.

Negli ultimi anni, i robot di trading stanno guadagnando sempre più popolarità. Non tutti i trader vogliono stare seduti al monitor tutto il giorno facendo trading manualmente. È molto più semplice e corretto utilizzare un prodotto software affidabile che fa soldi, come Rilassati e sogna EA .

Perché consiglio di usare Rilassati e sogna EA ?

Il sistema utilizza la notte tranquilla per il trading sulle principali coppie di valute GBPUSD, EURUSD, EURGBP M5.

Il sistema controlla lo slippage e gli spread del broker, ha un filtro di diffusione ampio e un potente filtro per le notizie.

L'algoritmo di lavoro ti consente di determinare automaticamente l'offset del fuso orario del tuo broker e di adattarti ad esso in tempo reale.

Ogni operazione ha uno stop loss protettivo fisso e un monitoraggio automatico dei profitti.

La strategia utilizza ordini in sospeso di tipo Limit, che consente di ottenere uno slippage positivo e piazzare ordini immediatamente sul server del broker.

