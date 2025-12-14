⚠️ Disclaimer / Avertissement de Risque – Synapse (M30)

Le système Synapse est utilisé exclusivement sur un seul graphique en M30, avec une gestion du risque entièrement automatisée.

Le système intègre :

Un risque maximum strictement défini par trade

Un trailing stop fixé à 350 points

Un step de trailing à 250 points

Une exécution 100 % automatique, fonctionnant en continu sur VPS

Ce système vise à capter des mouvements directionnels du marché, mais il peut être exposé à des phases de volatilité élevée ou de conditions de marché défavorables, pouvant entraîner des pertes.

⚠️ Avertissement important :