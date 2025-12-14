- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
⚠️ Disclaimer / Avertissement de Risque – Synapse (M30)
Le système Synapse est utilisé exclusivement sur un seul graphique en M30, avec une gestion du risque entièrement automatisée.
Le système intègre :
-
Un risque maximum strictement défini par trade
-
Un trailing stop fixé à 350 points
-
Un step de trailing à 250 points
-
Une exécution 100 % automatique, fonctionnant en continu sur VPS
Ce système vise à capter des mouvements directionnels du marché, mais il peut être exposé à des phases de volatilité élevée ou de conditions de marché défavorables, pouvant entraîner des pertes.
⚠️ Avertissement important :
-
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.
-
Le trading sur les marchés financiers, et notamment sur le FOREX et les métaux précieux, comporte un risque élevé de perte en capital.
-
Ce système ne constitue ni un conseil en investissement, ni une incitation à trader.
-
Il est fortement recommandé d’utiliser un risque adapté à votre capital, de tester le système sur compte démo et de surveiller régulièrement votre compte, même en fonctionnement automatique.
-
L’auteur de Synapse ne pourra être tenu responsable des pertes financières résultant de l’utilisation de ce système.
USD
EUR
EUR