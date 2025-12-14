SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DIDI Synapse M30
Cyril Gross

DIDI Synapse M30

Cyril Gross
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
PUPrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
13 (86.66%)
Perte trades:
2 (13.33%)
Meilleure transaction:
8.32 EUR
Pire transaction:
-24.67 EUR
Bénéfice brut:
54.65 EUR (6 424 pips)
Perte brute:
-41.74 EUR (4 910 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (19.98 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
20.21 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
8.77%
Charge de dépôt maximale:
4.41%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
12 (80.00%)
Courts trades:
3 (20.00%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.86 EUR
Bénéfice moyen:
4.20 EUR
Perte moyenne:
-20.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-24.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-24.67 EUR (1)
Croissance mensuelle:
6.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.21 EUR
Maximal:
24.67 EUR (9.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.85% (24.67 EUR)
Par fonds propres:
10.99% (22.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.32 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.98 EUR
Perte consécutive maximale: -24.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

⚠️ Disclaimer / Avertissement de Risque – Synapse (M30)

Le système Synapse est utilisé exclusivement sur un seul graphique en M30, avec une gestion du risque entièrement automatisée.

Le système intègre :

  • Un risque maximum strictement défini par trade

  • Un trailing stop fixé à 350 points

  • Un step de trailing à 250 points

  • Une exécution 100 % automatique, fonctionnant en continu sur VPS

Ce système vise à capter des mouvements directionnels du marché, mais il peut être exposé à des phases de volatilité élevée ou de conditions de marché défavorables, pouvant entraîner des pertes.

⚠️ Avertissement important :

  • Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.

  • Le trading sur les marchés financiers, et notamment sur le FOREX et les métaux précieux, comporte un risque élevé de perte en capital.

  • Ce système ne constitue ni un conseil en investissement, ni une incitation à trader.

  • Il est fortement recommandé d’utiliser un risque adapté à votre capital, de tester le système sur compte démo et de surveiller régulièrement votre compte, même en fonctionnement automatique.

  • L’auteur de Synapse ne pourra être tenu responsable des pertes financières résultant de l’utilisation de ce système.


Aucun avis
2025.12.23 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 14:00
Share of trading days is too low
2025.12.15 14:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 18:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 18:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 18:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 18:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 18:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
