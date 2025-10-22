SignauxSections
Lee Minu

Msignal

Lee Minu
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
0%
HedgeHood-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
369
Bénéfice trades:
194 (52.57%)
Perte trades:
175 (47.43%)
Meilleure transaction:
197.12 USD
Pire transaction:
-96.00 USD
Bénéfice brut:
838.98 USD (17 826 pips)
Perte brute:
-722.07 USD (17 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (10.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.12 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
173 (46.88%)
Courts trades:
196 (53.12%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
4.32 USD
Perte moyenne:
-4.13 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-192.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-192.66 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
220.88 USD
Maximal:
228.64 USD (31.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.04% (0.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 334
AUDUSD.r 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r -11
AUDUSD.r 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r -111
AUDUSD.r -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.12 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +10.96 USD
Perte consécutive maximale: -192.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HedgeHood-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

M-Signal EA is an automated trading program that trades EURUSD and AUDUSD currency pairs 24 hours a day.

Optimized for loss recovery by leveraging the advantages of the Martingale strategy, this EA combines 6 technical indicators at each martingale level to determine precise entry points. Each martingale stage is equipped with optimized stop-loss and take-profit levels for strategic position management.

The system is specifically designed to generate small but consistent profits, making it ideal for traders seeking stable and steady returns.

Customizable Settings:

  • Initial martingale lot size
  • Maximum martingale levels

Users have full control over risk parameters to match their trading preferences and account size.

For detailed information about recommended capital requirements for each martingale level, please search for "M-Signal" on YouTube and feel free to contact us with any questions.


Aucun avis
2025.10.22 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
